Fenerbahçe Beko ayrılığı açıkladı

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Fenerbahçe Beko, lig şampiyonluğu yaşayan Sırp başantrenörü Aleksandar Djordjevic'le yollarını ayırdığını açıkladı.

.İSTANBUL (İGFA) - Fenerbahçe Kulübü'nün resmi sitesinden yapılan açıklamada, " Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın 2021-22 sezonunda başantrenörlüğünü yapan Aleksandar Djordjevic ile yollarımız ayrılmıştır.

Değerli antrenörümüz, takımımızda görev yaptığı süreçte kazanma hırsı ve özverisiyle ekibimize liderlik etmiş; takımımızın ING Basketbol Süper Ligi 2021-22 sezonu şampiyonluğunda önemli pay sahibi olmuştur.

Aleksandar Djordjevic'e hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki bölümünde kendisine başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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