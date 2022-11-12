Felis Ödülleri 2022 sona erdi

Türkiye'de ve Azerbaycan'da sektörün en iyileri Felislerine kavuştu.İSTANBUL (İGFA) - Craft Felis, Data Felis, E-commerce Felis, Media Felis, PR Felis, Social Responsibility & Sustainability Felis, Film Felis, Integrated Felis ve Curious Felis Yaratıcı Strateji Bölümlerinde en başarılı işlerin ödüllendirildiği Felis 2022’de Brand Experience Felis, Digital & Mobile Felis, Entertainment Felis, Outdoor Felis, Print & Publishing Felis, Radio & Audio Felis, Social Media Felis Bölümleriyle birlikte Curious Felis Dönüştüren Pazarlama Stratejisi Bölümü'nde ve Felis Azerbaycan'da ödüller bu gece düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Simge Fıstıkoğlu sunuculuğunda Zorlu PSM’de düzenlenen ödül töreni, MediaCat Genel Yayın Yönetmeni Pelin Özkan’ın etkinlikte emeği geçen herkese ve kampanyaları titizlikle değerlendiren jüri üyelerine teşekkür ettiği açılış konuşmasının ardından ödüllerin takdim edilmesiyle devam etti.

Felis 2022'nin ikinci gecesinde toplam 92 Felis, 139 Başarı Ödülü ve 7 Büyük Ödül takdim edildi. Brand Experience Felis Büyük Ödülü'nü Cif için hayata geçirdiği #Temizken Güzel - Çevre Günü kampanyasıyla Zon Project Management kazanırken, Digital & Mobile Felis Büyük Ödülü'ne Mor ve Ötesi: Sirenler çalışmasıyla 4129Grey görüldü. Ajanslar ödüllerini Oyuncu Kubilay Aka’nın elinden aldı. Entertainment Felis Büyük Ödülü'ne Bosch Ev Aletleri için hazırladığı Masumlar Apartmanı entegrasyonuyla Circus layık görülürken, Print & Publishing Felis Büyük Ödülü Rexona için imza attığı Her Hareketinde Ferahlık Seninle - Tenis işiyle Punch BBDO'ya verildi. Ajanslara ödüllerini Hafsanur Sancaktutan takdim etti.

Oyuncu Hazar Ergüçlü’nün takdimleriyle Outdoor Felis Büyük Ödülü'ne ING Türkiye için hayata geçirdiği ING - Trabzon ATM projesiyle Tribal Worldwide Istanbul uzanırken, Curious Felis – Dönüştüren Pazarlama Stratejisi Ödülü Gayet Normal projesiyle Penti’nin oldu. Radio & Felis Büyük Ödülü de Fiat için hazırladığı Fiat Panda Dere Tepe Türküler kampanyasıyla Concept'e gitti. Ajans ödülünü Oyuncu Yiğit Koçak’ın elinden aldı.

Brand Experience Felis'te Format C'nin Tefal için hazırladığı Hayata Dokunan İlan projesi Jüri Özel Ödülü'ne layık görüldü. Curious Felis Dönüştüren Pazarlama Stratejisi Bölümü'nde ise Yıldız Entegre imzalı Kapının İyisi Variodor projesi En İyi Vaka Yazımı Jüri Özel Ödülü'nün sahibi oldu.

Curious Felis Dönüştüren Pazarlama Stratejisi Bölümü'nde de kazananların ödüllerine kavuştuğu gecede altı altın, dokuz gümüş ve yedi bronz ödül stratejisiyle fark yaratan kampanyaların mimarlarına teslim edildi.

Bu yıl Felis Ödülleri'nde Tribal Worldwide Istanbul Yılın Yaratıcı Ajansı, Rafineri ise Yılın Bağımsız Ajansı seçildi. Yılın Reklamvereni unvanını Unilever, Yılın Markası unvanını ise Vodafone Türkiye elde etti. Bu yıl ilk kez, Yılın Müşteri İlişkileri Ekibi de belirlendi. Bu unvanı almaya hak kazanan ekip de Tribal Worldwide Istanbul ekibi oldu.

FELİS AZERBAYCAN'DA ÖDÜLLER İLK KEZ DAĞITILDI

Zorlu PSM'de düzenlenen Felis Ödül Töreni'nin ikinci gecesinde bu yıl ilki düzenlenen Felis Azerbaycan'da da ödüller sahiplerini buldu. 20 Felis'in Azerbaycan'ın en iyi kampanyalarına dağıtıldığı gecede dokuz Felis'i evine götüren Endorphin, Felis Azerbaycan'a damga vurdu. Ajans, aynı zamanda Yılın Yaratıcı Ajansı unvanına da layık görüldü. DDB Azerbaijan iki, FCB Artgroup Baku iki, Maverick iki Felis'i; Duyme Agency, Havas Azerbaijan, Leo Burnett Azerbaijan, McCann Baku ve Parlaq İmzalar Nəşriyyatı da birer Felis'i kucakladı.

Felis Ödül Töreni’nin ardından gerçekleştirilen Felis After Party’de keyifli dolu anlar yaşandı. Felis Sahnesi’nde Şakalı Akustik, amfide ise Sadik Tirak’ın performansları dinleyiciyle buluştu.