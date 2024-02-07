Felaketin yıl dönümünde yardımlar devam etti

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, ‘Yalnız değilsiniz’ diyerek asrın faciası Kahramanmaraş merkezli deprem bölgesinde konteyner kentleri ziyaret ederek depremzedelere yardımlar taşıdı, depremin ilk günü olduğu gibi yaralara merhem olmaya devam etti.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışı ile depremzedelerin yanında. Asrın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üzerinden bir yıl geçti. Acıların hala taze olduğu 11 farklı şehirde, o acı hisler ilk günkü gibi tazeliğini koruyor. Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin kahraman Arama Kurtarma Ekibi, 6 Şubat’ta olduğu gibi acının ilk yıldönümünde de depremzedelerin yanındaydı.

BU ACIYI YAŞAYAN HİSSEDER

Ekip, Kahramanmaraş’taki Sakarya Konteyner Kentini ziyaret ederek çeşitli yardımları depremzedelere ulaştırdı ve 1 yıl sonra da yaralarını sardıkları depremzedelerle sarılıp hasret giderdi. Büyükşehir, her bir depremzedeye “Yalnız değilsiniz” mesajı verdiği yıldönümünde, depremin acısını en iyi yaşayanların anlayacağını yeniden göstermiş oldu.

ÖĞRENCİLERE HEDİYE SETLER

Büyükşehir Belediyesi depremin yıl dönümünde umut olmak için gittiği Kahramamaraş’ta Sakarya Büyükşehir Belediyesi himayesinde gönderilen konteynerlerle kurulan Sakarya Konteyner Kenti’nde orta öğretim ve lisans öğrencileri için eğitim setleri hediye edildi. Faciadan en çok etkilenen, küçücük dünyalarında böyle bir felaketle karşılaşan çocuklar da unutulmadı.

TIBBİ DESTEK

Arama Kurtarma ekipleri derin yaraları olan çocuklara çeşitli oyuncaklar ve hediyeler vererek yüzlerindeki gülümseme oldular. Büyükşehir Arama Kurtarma ekipleri depremden yaralı kurtulan vatandaşlar için yetişkin bezleri, ortopedik yataklar ve temiz hava makinaları temin edildi.