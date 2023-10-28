Fatma Şahin'e büyük övgü
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyetin 100'üncü yılı nedeniyle kent genelinde düzenlenen kutlamalar tüm coşkusuyla devam ederken Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in bugün sosyal medya hesaplarından yaptığı bir paylaşım dikkatleri çekti. GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nce 100'üncü yılda şehrin dört bir yanı bayraklarla donatılırken Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de sosyal medya hesabında Atatürk'ün Gaziantep ile ilgili sözünün yapay zeka ile oluşturulmuş bir videosunu paylaştı.
Videoda, "Ben Anteplilerin gözlerinden nasıl öpmem ki onlar yalnız Antebi değil tüm Türkiye'yi kurtardılar" sözünü yapay zeka ile oluşturulmuş videoda, Atatürk'ün kendisinden duyan Gazişehirliler yaşadıkları gururu ve duygusal anları yorumlarıyla paylaştı. Paylaşım beğeni topladı.
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