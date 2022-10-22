Fatma Şahin'den Viyana Belediye Başkanı'na ziyaret

Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Viyana temasları kapsamında Avusturya Belediyeler Birliği ve Viyana Belediye Başkanı Michael Ludwig'i ziyaret etti.GAZİANTEP (İGFA) - Görüşmede gastronomi başta olmak üzere çevreci yatırımlar, kardeş şehir çalışmaları, ortak yürütülebilecek projeler hakkında bilgi alışverişi yapıldı.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Yeşil Şehirler Yıllık Konferansı için Viyana’ya giden Başkan Şahin’in ziyareti kapsamında Türk asıllı Viyana Milletvekili Aslıhan Bozatemur’un da katıldığı görüşmelerde hem birlikler arası hem de yerel yönetimler olarak iş birliği konusunda ortak görüşler belirtildi.

ŞAHİN: İKİ ÜLKENİN KAZANACAĞI, DOSTLUK VE BARIŞIN OLACAĞI, YERELDEN YERELE DİPLOMASİYİ ARTTIRARAK ÇOĞALTALIM

Ziyarette konuşan Başkan Fatma Şahin, iki şehir arasında en önemli konulardan birisinin gastronomi olduğunu belirterek şunları söyledi: “Burada da sizin yaptığınız çalışmaları yerinde inceleme fırsatı bularak kafamızdaki birçok sorunun cevabını bulduk. Birlikte yapacağımız çalışmalarla bir başlangıç olacak. İki ülkenin kazanacağı, dostluk ve barışın olacağı, yerelden yerele diplomasiyi artırarak çoğaltalım.”

Başkan Michael Ludwig ise bu görüşmelerle iş birliğinin devam etmesinden dolayı mutluluğunu ifade ederek “Gastronomi başta olmak üzere birçok konuda fikir alışverişinde bulunabiliriz” dedi.