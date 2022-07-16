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Fatma Şahin : "Bu millet uyandı"

GÜNDEM 16.07.2022, 11:30
Fatma Şahin : "Bu millet uyandı"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, darbelerin bu milletin kaderi olmadığını dile getirerek, “10 yılda bir darbe. Her darbe bizi 30 yıl geriye götürecek. Bu bizim kaderimiz değil. Artık bu millet uyandı. Artık bu millet kadını, erkeği, genciyle yaşlısıyla uyanmıştır. Bu darbeye darbe yapanların meydanı gazi meydan, Demokrasi Meydanı’dır” dedi.GAZİANTEP (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı organizasyonunda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda binlerce Gazi şehirliyi buluşturdu.

6 yıl önce Fettullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) hain darbe girişiminin millet tarafından tek yürek karşı durduğu 15 Temmuz Gecesi’nin yıl dönümünde Gaziantep’te demokrasi nöbetinin yeri olan 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda tekrar aynı gurur ve inanç yaşandı.

Kutlama programına Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan 15 Temmuz Gecesi yaşananları tüm çıplaklığıyla gözler önüne seren Türkiye'nin ilk dijital müzesi 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'ni il protokolü ve vatandaşlar tarafından ziyaret edilerek başlandı. Ziyaret sonrası İstasyon Meydanı’ndan protokol ve vatandaşlar, 200 metrelik Türk Bayrağı ve Büyükşehir Belediyesi Bandosu’nun çaldığı marşlar eşliğinde programın yapılacağı 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’na kortej yürüyüşü yaptı.

 ŞEHİTLER İÇİN SAYGI DURUŞU

 İstikbal ve istiklal davası için FETÖ örgütüne karşı koyan 251 şehit ve bütün şehitleri anmak için yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program, Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen kum sanatçısı Ömer Faruk Elmas’ın gösterisi ve Kuran-ı Kerim tilavetiyle sürdü. O gecede Türkiye’de yaşananları anlatan sinevizyon gösterisinin ardından protokol konuşmaları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tüm Türkiye’de yayınlanan hitaplarıyla sürdü.

 Program, halk müziği sanatçısı Osman Öztunç’un konseriyle sürdü. Gazianteplilerle buluşan Öztunç sevilen şarkıları vatandaşlar ve protokolle birlikte söyledi.

Konser sonrası Gaziantep Valiliği, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde il genelinde 386 kişinin katılımıyla düzenlenen "Şiirlerin Dilinde Direniş 15 Temmuz Şiir Yazma Yarışması” ile Şahinbey Belediyesi tarafından düzenlenen 15 Temmuz Karate Turnuvası’nda dereceye girenlere protokol tarafından ödülleri verildi.

 ŞAHİN: 15 TEMMUZ RUHUYLA HİÇ UNUTMADAN, UNUTTURMADAN YENİ DESTANI YAZACAĞIZ

 Programda konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 15 Temmuz Gecesi şehit olanlara, meydanı dolduranlara selam ederek şunları söyledi: "15 Temmuz, Alparslan’ın Malazgirt’e girişi ne ise, Fatih Sultan Mehmet Han’ın İstanbul’u fethettiği gün ne ise, Çanakkale’yi geçilmez kılan ne ise, ‘Ya istiklal ya ölüm’ diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün istiklal mücadelesi ne ise odur. İşte Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Ölümüne ölümüne meydanlara’ dediği meydanları dolduran benim faziletli, erdemli hemşerilerime helal olsun. 15 Temmuz onurumuzdur, şerefimizdir. 15 Temmuz ruhuyla hiç unutmadan, unutturmadan yeni destanı yazacağız.”

 15 TEMMUZ RUHUYLA ÇOK ÇALIŞACAĞIZ

 Yaşanan geçici krizlere aldırmadan çalışmaya devam edeceklerini dile getiren Başkan Fatma Şahin konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bu darbe milletin kaderi değildir. 10 yılda bir darbe. Her darbe bizi 30 yıl geriye götürecek. Bu bizim kaderimiz değil. Artık bu millet uyandı. Artık bu millet kadını, erkeği, genciyle yaşlısıyla uyanmıştır. Bu darbeye darbe yapanların meydanı gazi meydan, Demokrasi Meydanı’dır. Önümüz çok aydınlık.”

 Gaziantep Valisi Davut Gül ise 15 Temmuz’un son haçlı seferi olduğunu belirtti 

Türkiye Büyük Millet Meclisi İdari Amiri, AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin ise konuşmasında 15 Temmuz'un milletin geleceğine, bekasına ve varlığına kastedilen bir gece olduğunu dile getirdi.

Programda ayrıca AK Parti Gaziantep milletvekilleri Nejat Koçer, Mehmet Erdoğan, Mehmet Sait Kirazoğlu, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, günün anlamına yönelik konuşma yaptı, yaşananları aktardı.

Program Gaziantep İl Müftülüğü’nün hazırladığı program ve selalarla sürdü. Öte yandan etkinlikler öncesi Gaziantepli şehit aileleri ve gazilere Gaziantep Valisi Davut Gül, Başkan Şahin ve protokol üyeleri tarafından ziyaretler yapıldı. 15 Temmuz şehitleri için Ulu Cami’de Mevlid okutuldu.

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