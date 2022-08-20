Fatma Kaplan Hürriyet'ten 'Ayazma'daki yıkıma tepki

112 ambulans istasyonu yapılmak üzere yıkımına başlanan Ali Balkaya Spor Tesisleri ile ilgili açıklama yapan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Ayazma Mahallemizde bulunan ve vatandaşlarımızın ücretsiz şekilde yararlandığı Ali Balkaya Spor Tesisi’nin yıkılması tamamen bürokratik bir faciadır” dediKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'nin İzmir ilçesine bağlı Ayazma Mahallesi’nde yer alan ve gençlerin vakit geçirdiği tek spor tesisi olan Ali Balkaya Spor Tesisi’nin, sağlık tesisi yapılmak üzere yıkımı başladı. Milli Emlak tarafından kullanım hakkı İl Sağlık Müdürlüğü’ne verilen tesis ile ilgili İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in çağrısına rağmen yıkım başladı.

“AKIL KARI DEĞİLDİR”

Yıkım kararının uygulamasından bir an önce vazgeçilmesi gerektiğini ifade eden Başkan Hürriyet, “Ayazma Mahallemizde bulunan ve vatandaşlarımızın ücretsiz şekilde yararlandığı Ali Balkaya Spor Tesisi’nin yıkılması tamamen bürokratik bir faciadır, kamu zararıdır ve buradaki insanların spor yapabileceği tek alandan mahrum bırakmaktadır. Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğünün bölgede 112 merkezini yapabileceği uygunlukta 3 ayrı alan bulunmasına rağmen insanların spor yaptığı tek alanı yıkması ise akıl karı değildir.

“BİR AN ÖNCE VAZGEÇİN”

Sağlık tesisi kentimizde kesinlikle bir ihtiyaç. Ancak alternatifleri olmasına rağmen ve kurumlar arası iletişimle değerlendirilebilecek farklı alanlar varken neden ısrarla buraya yapılmak isteniyor anlayabilmiş değiliz. Halkımız bu tesisin yıkılmasını, çocuklarının güvenle oynayacağı alanın ellerinden alınmasını, kendi cebinden vergilerle yapılan tesisin heba edilmesini istemiyor! Bir an önce aldığınız bu yıkım kararının uygulamasından vazgeçin!