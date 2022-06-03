Fatih Dönmez Ümraniye’de gençlerle buluştu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ümraniye Belediyesi tarafından düzenlenen Gençlik Buluşması’nda gençlerin sorularını yanıtladı.

İSTANBUL (İGFA) – Ümraniye Belediyesi tarafından düzenlenen Gençlik Buluşmaları’nın konuğu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez oldu. Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım’ın da katıldığı Gençlik Buluşması’nda konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, gençlerin ülkenin geleceğini şekillendirdiğini, gençlerin sorunlarının çözümüne yönelik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.

Fatih Dönmez, atılım ve kalkınma projelerinin yanında gençlerin ülkenin kalkınmasına yönelik çalışmalarında destek olduklarının da altını çizen Fatih Dönmez, “Ümraniye Belediyemizin düzenlediği Gençlik Buluşması'nda gençlerle ve ruhu genç kalanlarla bir araya geldik. Gençlerimizin ufku geniş, hayalleri sınırsız, heyecanları bir başka. Bu gece Ümraniye'yi gençliğin ateşiyle aydınlattık” ifadelerini kullandı.