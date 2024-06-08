Fahrettin Altun’dan YKS paylaşımı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girecek adaylara başarılar diledi.ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanı Altun sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bugün ve yarın yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girecek tüm adaylara başarılar diliyorum.

En kıymetli hazinemiz gençlerimizin her birinin hayallerine ve hedeflerine en güzel şekilde ulaşmasını temenni ediyorum.”