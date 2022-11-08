Fahrettin Altun: "Türkiye, Azerbaycan'la enformasyonda da ciddi işbirliği yürüttü"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türk dünyasının kuvvetine ve başarısına tahammülü olmayanların Karabağ zaferini yeni dezenformasyonlarla baltalamaya çalıştığını belirterek, Türk dünyası olarak birlik ruhuyla Azerbaycan davasının sesi olmaya devam edeceklerini söyledi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev'in katılımıyla Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen "Karabağ Zaferi Konferansı: Azadlığa Kavuşan Kadim Vatan" programına katıldı.

Buradaki konuşmasında Karabağ zaferinin yıl dönümünde bir araya gelmekten ve konferansa ev sahipliği yapmaktan büyük onur ve mutluluk duyduklarını vurgulayan İletişim Başkanı Altun, "Ne mutlu ki bugün Karabağ zaferinin 2. yıl dönümünü şanla, şerefle kutluyoruz. Gardaş Azerbaycan'ın Ermeni işgali altındaki topraklarını azat etmek için verdiği kurtuluş mücadelesi, tarihe altın harflerle yazılan kutlu bir zaferle taçlandı." diye konuştu.

"KARABAĞ TOPRAKLARINDA BÜYÜK ACILAR YAŞANDI"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, konuşmasında, Ermenilerin, Azerbaycan'ın ayrılmaz parçası olan Karabağ bölgesine yönelik mesnetsiz hak iddialarında bulunarak başlattığı, yaklaşık 30 yıl süren işgal sürecini anımsattı.

Ermenilerin 1990'larda tam anlamıyla bir savaşa dönüşen saldırılarında Hankendi, Hocalı, Şuşa, Laçın, Hocavend, Kelbecer, Ağdere, Ağdam, Cebrayıl, Fuzuli, Gubadlı ve Zengilan illerinin işgal edildiğine dikkati çeken İletişim Başkanı Altun, "Ermenilerin işgal altında tuttukları alanın büyüklüğü, Azerbaycan topraklarının neredeyse yüzde 20'sine ulaşmıştı. Hepimiz hatırlıyoruz ki bu işgaller sırasında Karabağ topraklarında büyük acılar, trajediler yaşandı, insanlık suçları işlendi. 1 milyona yakın insan evlerini terk etmek zorunda bırakıldı. Tarihi, dini ve kültürel yapılar harap edildi." ifadesini kullandı.

İletişim Başkanı Altun, 1992'deki "Hocalı Katliamı"nı da anımsattı.

Türkiye'nin Azerbaycan'la enformasyon konusunda da ciddi işbirliği yürüttüğünü ifade eden Fahrettin Altun, "Türkiye'nin Azerbaycan'ı İkinci Karabağ Savaşı'nda da yalnız bırakmadığını, "Yaman günde yanındayız biz senin" diyerek yardıma koştuğunu aktaran İletişim Başkanı Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in liderliğinde "iki devlet, tek millet" şiarıyla omuz omuza durulduğunu vurguladı.

İletişim Başkanı Altun, Karabağ zaferinin, Azerbaycan ve Türkiye başta olmak üzere tüm Türk dünyasının kardeşliğinin nişaneleri arasındaki yerini aldığını belirterek, Karabağ zaferini getiren mücadele sürecinde siyasi, askeri ve toplumsal desteğin yanı sıra enformasyon konusunda da ciddi işbirliği yürütüldüğüne dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Azerbaycan'ın haklı mücadelesine uluslararası kamuoyunun desteğini sağlamak için lider diplomasisinin bütün imkânlarını kullandığını, bütün kurum ve kuruluşların, Azerbaycan'ın uluslararası alanda adeta diplomatik elçiliğini üstlendiğini, yoğun diplomasi faaliyetleri yürütüldüğünü anlatan İletişim Başkanı Altun, Türk milletinin, sivil toplumun da bu desteği büyüttüğünü aktardı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev'le anlık iletişim kurabildikleri bir mekanizma oluşturulduğunu, Türk ve uluslararası medyanın gelişmeleri yerinde görmesinin sağlandığını belirten İletişim Başkanı Altun, bu adımların Ermenilerin savaşa dair ortaya attıkları yalanları, çarpıtmaları boşa çıkarmada önemli bir işlevinin olduğunu kaydetti.