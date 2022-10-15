Fahrettin Altun Kahramanmaraş'ta

Kahramanmaraş 8. Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı’nın açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, "Söylenenin aksine okuma gündelik hayatımızın önemli bir unsuru olarak varlığını devam ettiriyor. Önemi giderek de artıyor. Okuma oranları azalmıyor. Kitap giderek değerli bir kültürel meta halini alıyor." dedi.Tural ŞAHBAZLI (KAHRAMANMARAŞ İGFA)

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 8’incisi düzenlenen Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı’nın açılış töreni gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş Fuar Merkezi’nde (KAFUM) gerçekleştirilen açılış töreninin onur konuğu ise Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun oldu.Açılış töreninde Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün yanı sıra Vali Ömer Faruk Coşkun, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri, STK temsilcileri ve çok sayıda kitapsever de yer aldı.

Açılış konuşmalarını gerçekleştiren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Bugün Kahramanmaraş’ımızda 8’incisini gerçekleştirdiğimiz Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarımızın açılışını yapıyoruz. 8 yıl önce başlatılan ve bugüne kadar devam eden kitap fuarımızda her geçen yıl daha fazla ziyaretçimizi ağırlıyoruz. Bu sene de kitap ve kültür fuarımızda 210 yayınevi, 350 yazar ve şair kitapseverlerle bir araya gelecek. Çeşitli konferanslar ve paneller düzenlenecek. Ayrıca şehrimizin ve Anadolu’nun çok değerli isimlerinden Nuri Pakdil, Sezai Karakoç, Rasim Özdenören ve Mevlana İdris’i de çeşitli panel ve konferanslarla anacağız.

Programa katılarak bizleri onurlandıran Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Sayın Prof. Dr. Fahrettin Altun’a teşekkür ediyorum. Kahramanmaraş’ımız birçok şeyin olduğu gibi şiir ve edebiyatın da başkenti. Şiir ve edebiyatın başkentine yakışır etkinlikler düzenlemeye gayret ediyoruz. Bu kapsamda iki yıldır Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri düzenliyoruz. İnşallah bu sene de Aralık ayında üçüncüsünü gerçekleştireceğiz. Şehrimizi şiir ve edebiyat alanında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na dâhil etmek için yoğun çaba sarf ediyoruz. İnşallah UNESCO’ya dâhil olarak şehrimizin şiir ve edebiyat alanındaki mevcut potansiyelini ulusal ve uluslararası arenada daha tanınır hale getireceğiz” dedi.

Programın onur konuğu olan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun yaptığı konuşmada, “Bugün Kahramanmaraş için önemli bir etkinlik olan 8. Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı’nın açılışını gerçekleştiriyoruz. Bu fuarın ‘Sezai Karakoç’a Saygıyla’ temasıyla yapılıyor olması da ayrı bir öneme sahip. Kahramanmaraş’ımız yazarlar, şairler ve arifler şehridir. Yedi Güzel Adam’ın şehridir. Kitap medeniyetin baş tacıdır. Zira ilim medeniyetimizin asli unsurlarından bir tanesi ve ilmin taşıyıcı unsurlarından birisi de kitaptır. Kütüphaneler yine medeniyetimizin ve toplumsal hayatımızın önemli bileşenlerinden bir tanesi. Kitap fuarı da bu asli sürecin günümüze yansıyan parçalarıdır. Kitap fuarlarının günümüzde kurumsallaştığını görmek kültür ve ilim dünyamız açısından büyük bir gurur vesilesi. Kitap fuarlarından yayınevlerinin eserlerini okurlarla buluşturması, yazarların kitapseverlerle bir araya gelmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kaydetti.

Kahramanmaraş 8. Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı’nın hayırlara vesile olmasını dileyen Prof. Dr. Fahrettin Altun, “Sayın Cumhurbaşkanımızın kitaba ve ilme verdiği değer ile şehirlerimizde millet kütüphanelerinin teşekküllüne ilişkin ortaya koyduğu gayretleri ortadadır. Bunun en somut hali Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Millet Kütüphanesi. Millet Kütüphanesi, uluslararası araştırmacıların başvuru odaklarından birisi hale geldi. Sayın Cumhurbaşkanımızın titiz takibiyle Millet Kütüphanesi Türk kültür hayatının önemli bir sembolü oldu. Yine Sayın Cumhurbaşkanımızın bizzat takip ettiği Rami Kışlası'nın kütüphaneye dönüşme projesi de büyük bir hızla devam ediyor.Orası da İstanbul’umuzda sembol kültür mekânlarından birine dönüşecek. Ben bu vesileyle yediden yetmişe tüm vatandaşlarımızı kütüphanelerimize davet ediyorum. İnşallah katılımcı bir yaklaşımla daha çok okuyan, daha çok bilgilenen bir toplum olma yolunda ilerleyeceğiz. Bu düşüncelerle bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz kitap ve kültür fuarımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.