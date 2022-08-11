Fahrettin Altun: Enformasyon merkez üssü olmak istiyoruz

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, kamu diplomasisinin imkan ve kabiliyetlerini kullanarak iletişim ve enformasyon alanında Türkiye'yi dünyada etkin güçlerden biri haline getirmek istediklerini belirterek, "Bu noktada bölgede ve dünyada bir enformasyon merkez üssü olmak istiyoruz." dedi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bir otelde düzenlenen 13. Büyükelçiler Konferansı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin uluslararası alanda tezlerinin daha iyi anlatılması ve Türkiye'ye karşı dezenformasyonla mücadele edilmesi konusunda Dışişleri Bakanlığı ile örnek bir iş birliği ve koordinasyon içerisinde olduklarını söyledi.

Uluslararası sistemde yaşanan dönüşümün beraberinde iletişim temelli bir mücadeleyi de ortaya çıkardığını vurgulayan İletişim Başkanı Altun, artık enformasyon savaşları çok hızlı bir şekilde karşılarına çıktığını belirterek, "Konvansiyonel savaşların bir parçası haline gelmiş durumda. Enformasyon savaşları giderek dezenformasyon savaşlarına dönüşmekte ve dezenformasyon savaşları eşliğinde uluslararası alanda çatışmalar ve savaşlar sürmekte. Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaş aslında bize bir taraftan da ne denli yoğun bir dezenformasyon savaşının da uluslararası alanı tahakküm altına alabileceğini gösterdi. Dezenformasyon operasyonları günden güne daha örgütlü, daha kurumsal bir hale gelmeye başlamış ve uluslararası ilişkilerin ne yazık ki bir parçası halini almış durumda" diye konuştu.

"TÜRKİYE BUGÜN İTİBARIYLA DÜZEN KURUCU ÜLKE KONUMUNDA"

İletişim Başkanı Altun, bu süreçte sosyal medya temelli operasyonların ülkelerin iç politikalarına müdahale aracı haline geldiğine dikkati çekerek, Türkiye'nin bu süreçten en fazla etkilenen, bu anlamda sistematik dezenformasyon kampanyalarına en fazla maruz kalan ülke konumunda olduğunu söyledi.

Dünya kamuoyunun COVID-19 salgını, iklim değişikliği, gıda krizi gibi bölgesel ve küresel krizlere yönelik ilgisinin enformasyon ihtiyacını artırdığını belirten Altun, bütün bu iletişimin, enformasyonun, dezenformasyonun uluslararası alanı etkilediği bir süreçte, Türkiye'nin bir anlamda varlık mücadelesini verme, büyüme çabasını ortaya koyma, diğer taraftan da kendi tezlerini doğru bir şekilde ulusal ve uluslararası kamuoyuna anlatma mecburiyetinde olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin uluslararası meselelerde bu sayede inisiyatif alan bir ülke konumuna geldiğine vurgu yapan İletişim Başkanı Altun, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye'yi özgün bir modernleşme anlayışıyla yeni, bir gelişme ve büyüme güzergahına sokmasıyla birlikte esas itibarıyla Türkiye günden güne güçlendi ve Türkiye'nin bu artan önemi, onu bölgesel ve küresel bir aktöre dönüştürdü" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın Türkiye'nin tezlerinin uluslararası kamuoyuna anlatılması noktasında kamu diplomasisi aracını kullanarak bir kurumsallaşma sürecine girdiğini vurgulayan Altun, "Türkiye İletişim Modeli etkili ve yüksek profilli bir modeldir. Türkiye'nin tezlerinin ve beklentilerinin dünya kamuoyuna etkili bir şekilde anlatılmasını hedefliyoruz. Savunmacı değil, proaktif, ön alıcı ve kurucu bir modelden bahsediyoruz. Bu model içerisinde asla ve asla dezenformatif ve yanıltıcı olmamaya gayret sarf ediyoruz. Ne olursa olsun dezenformasyona karşı dezenformasyonla mücadele yaklaşımını doğru bulmuyoruz" diye konuştu.

Türkiye'nin enformasyon kaynağı olmasını istediklerine değinen Altun, kamu diplomasisinin imkan ve kabiliyetlerini kullanarak iletişim ve enformasyon alanında Türkiye'yi dünyada etkin güçlerden biri haline getirmek istediklerine işaret etti.

"Bu noktada, bölgede ve dünyada bir enformasyon merkez üssü olmak istiyoruz." diyen İletişim Başkanı Altun, "Bu doğrultuda yürüttüğümüz birçok çalışma söz konusu oldu ve uluslararası medyayı doğrudan Türkiye'den, İstanbul'dan ve Ankara'dan bilgilendirmenin kritik meselelerde yararını gördük. Karabağ Savaşı bir örnek. İşte Ege'de yürüttüğümüz mücadele bir örnek" değerlendirmesini yaptı.

Türkiye'nin enformasyon ve iletişim altyapısının güçlendirilmesi için de yoğun gayret sarf ettiklerini ifade eden İletişim Başkanı Altun, Türkiye diplomasisi kazandıkça iletişim alanında da kazançlar elde edeceklerini dile getirdi.