Fahrettin Altun: Dezenformasyon, yalan haberin ana yakıtı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye Mezunları Forumu kapsamına düzenlenen panelde sosyal medya şirketlerinin yeni medya düzeninin dijital faşizm üreten bir algoritma diktatörlüğü olduğunu söyledi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca (YTB) yapılan Türkiye Mezunları Forumu kapsamında düzenlenen "Yeni Medya ve Güvenilir Bilgi" başlıklı panelin açılışında konuşan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğini yaptığı adalet mücadelesini iletişim alanında da vermeye çalıştıklarını belirterek "İletişim emperyalizmine kendi imkânlarımızla karşı çıkmaya ve bu noktada bir direniş odağı oluşturmaya çalışıyoruz." dedi.

180'in üzerinde ülkeye yayılan 150 bin Türkiye mezunu ile gurur duyduklarını söyleyen İletişim Başkanı Altun, bunun Türkiye'nin Türkiye'den büyük olduğunun açık ve net resmi olduğunu ifade ederek "Bu, bir yandan Türkiye'de yükseköğretim alanının nasıl geliştiğini, nitelikli bir hale geldiğini, uluslararasılaştığını gösteren bir husustur. Bir diğer taraftan da Türkiye'nin artık bir çekim merkezi, bir cazibe merkezine dönüştüğünün, bir bölgesel güç olduğunun ve bir küresel oyuncu olduğunun delaletidir." dedi.

Türkiye'nin eğitim alanındaki başarısının çok net bir şekilde bir siyasal liderlik başarısı olduğunu kaydeden İletişim Başkanı Altun, "Bu, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başarısıdır. Son 20 yılda Türkiye'nin ortaya koyduğu güçlü atılımlar, bugün bu başarının altındaki temel gerekçedir." diye konuştu.

Küresel salgın ve Rusya ile Ukrayna savaşında da görüldüğü üzere dünyada finans, sağlık, ham madde, güvenlik gibi çeşitli krizler yaşandığını dile getiren İletişim Başkanı Altun, "Zira uluslararası alanda ne bir düzen var ne de uluslararası alanda düzen kurmak iddiasıyla varlık gösteren kurumlar gerçek anlamıyla bir fonksiyon icra edebiliyorlar." değerlendirmesini yaptı.

İletişim Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre İletişim Başkanı Fahrettn Altun, bu krizlerin yanında esas itibarıyla bugün dünyada demokrasi ve hakikat olmak üzere iki temel kriz daha yaşandığını, bunların birbirinden beslenerek varlık bulduğunu söyledi. Demokrasinin merkezinde halkın iradesi olduğunu vurgulayan İletişim Başkanı Altun, halkın iradesinin her şeyden önce bilinçli tercihe ve doğru bilgiye dayalı kanaate bağlı olduğuna dikkati çekti.

"YALAN HABERİN ANA YAKITI OLDUĞU SİYASAL İLETİŞİM MÜCADELESİ BAŞLI BAŞINA SORUNLU BİR MÜCADELEDİR"

Yeni medya teknolojilerinden bu yana daha çok dezenformasyon savaşlarından bahsedildiğini kaydeden İletişim Başkanı Altun, "Bugün itibariyle dezenformasyon ne yazık ki hem iç politikada hem dış politikada, ulusal ve uluslararası alanda bir stratejik iletişim enstrümanı olarak faaliyet göstermektedir, kullanılmaktadır. Dezenformasyonun, yalan haberin ana yakıtı olduğu bir siyasal iletişim mücadelesi elbette başlı başına sorunlu bir mücadeledir. Mutlak suretle sorunsallaştırılması gereken, üzerine gidilmesi, teşhis edilmesi gereken bir sorundur." dedi.

İletişim Başkanı Altun, 2000'li yıllardan itibaren "enformasyon bombardımanı", "enformasyon yağmuru" ve "bilgi enflasyonu"ndan bahsedilmeye başlandığını, bu kez elde edilen bilginin ne denli güvenilir, doğru bilgi olduğu sorunuyla karşılaşıldığını anlattı.

Zamanla birbirine referans verilerek çoğalan bilginin gerçek kaynağın zeminini yitirdiğini ifade eden İletişim Başkanı Altun, bu süreçte de artık dezenformasyon bombardımanından bahsedilmeye başlandığını, dezenformasyonun sistematik şekilde üretiminin ise hem uluslararası alanda hem de ulusal ölçekte dezenformasyon savaşlarını beraberinde getirdiğini belirtti.

Bu süreçte dijital medya okuryazarlığını son derece önemli bulduklarını dile getiren İletişim Başkanı Altun, çeşitli içerikler üreterek, bunları uluslararasılaştırmaya gayret ettiklerini bildirdi.

Konuşmasının ardından İletişim Başkanı Altun'a, YTB Başkanı Abdullah Eren tarafından hediye takdim edildi.