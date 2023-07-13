Fahrettin Altun'dan 'NATO Zirvesi' değerlendirmesi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi'ne ilişkin paylaşımda bulundu.ANKARA (İGFA) - Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi'ne ilişkin paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yapacağımız hamlelerle, elde ettiğimiz kazanımları daha da sağlamlaştıracak, ülkemizin çıkarlarını, milletimizin hak ve hukukunu her platformda çok güçlü bir şekilde savunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük bir liderlik sergilediğini belirten İletişim Başkanı Altun, "Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi 'Zirvenin, NATO'nun caydırıcılığını artırma yanında Türkiye açısından en önemli çıktısı, gerek terörizmle mücadele, gerek AB üyelik sürecimiz, gerekse ülkemize yönelik yaptırımların kaldırılması noktasında yeni başlangıçlara, kritik kararların alınmasına vesile olmasıdır.' Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yapacağımız hamlelerle, elde ettiğimiz bu kazanımları inşallah daha da sağlamlaştıracak, ülkemizin çıkarlarını, milletimizin hak ve hukukunu her platformda çok güçlü bir şekilde savunmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.