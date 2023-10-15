Fahrettin Altun'dan medya kuruluşlarına uyarı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı İngilizce paylaşımda “Namuslu ve iyi gazetecilik çalışmaları, kamunun nazarından saklanmaya çalışılan gerçekleri ortaya koyarak barışa hizmet eder" ifadelerini kullandı.ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanı Fahrettin Altun, tüm medya kuruluşlarını, savaşa hizmet etmeye çalışanlara karşı uyanık olmaya davet etti.

İletişim Başkanı Altun, meslektaşların bazılarının gerçeğin peşinde koştukları için maalesef hayatlarını kaybettiğine dikkati çekerek, "Gazetecilere ve sivillere karşı her türlü saldırı ve katliamı şiddetle kınıyoruz. Yalan haber yaymak, yanlış algı yaratmak ve sahadaki gerçekleri saklamak amacıyla gazetecilerin hedef alınması hiçbir şekilde kabul edilemez. Namuslu ve iyi gazetecilik çalışmaları, kamunun nazarından saklanmaya çalışılan gerçekleri ortaya koyarak barışa hizmet eder." değerlendirmesinde bulundu.

İçinde bulunulan bölgesel çatışma ve kriz döneminde medya üzerinden yapılan bilgi savaşlarının hakikate erişim açısından tehdit oluşturduğunu bildiren Altun, "Birtakım organize gruplar sürekli olarak dezenformasyon kampanyaları yürütüyor. Böylesi bir süreçte medya kurumları aktardığı haberlerin teyitli ve doğrulanmış olmasına azami özeni göstermekle yükümlüdür. Tüm medya kuruluşlarını, muhabirleri ve gazetecileri dezenformasyon kampanyalarına ve yalan haberlere karşı daha dikkatli olmaya ve dünya kamuoyunu manipüle ederek savaşa hizmet etmeye çalışanlara karşı uyanık olmaya çağırıyoruz. Gazetecilerin cesur ve özverili biçimde çatışma bölgelerinde gerçekleri aktarmak için kendi hayatlarını tehlikeye attıkları bir dönemde, medya kurumlarındaki editöryal ekiplere özellikle önemli bir rol düşmektedir. Doğru haber yapmalı ve dezenformasyon kampanyalarına karşı koymalıdırlar." dedi.

Yayıncıların doğru bilgileri yayınlayarak ve teyitli gerçeklerin aktarımında ısrarcı olarak barışa katkı sunmaları gerektiğini aktaran Fahrettin Altun, kışkırtıcı söylemlere karşı bilhassa dikkatli olmaları ve haber kuruluşlarını istismar etmek isteyenlere fırsat vermemeleri uyarısında bulundu.

İletişim Başkanı Altun açıklamasında, "Gerçeğe hizmet etmek için hayatlarını riske atan sahadaki meslektaşlarımıza minnettarız. Bu cesur gazeteci arkadaşlarımız, sahadaki gerçeklerin peşinden giderek barışa hizmet etmenin kritik önemini gerçekten anlayan kişilerdir. Onlarla gurur duyuyoruz. İnsanlığın önüne muazzam imkânlar sunan bilgi çağında yaşıyoruz. Bununla birlikte gerçeği yok etmeye yönelik son derece tehlikeli yöntemlerin de kötü niyetli aktörler tarafından kullanıldığını görüyoruz. Yapmamız gereken hakikat ve barış için birlik olmak ve beraber mücadele etmektir" ifadelerini kullandı.