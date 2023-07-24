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Fahrettin Altun'dan Ayasofya-i Kebir paylaşımı
GÜNDEM 24.07.2023, 09:23
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ayasofya-i Kebir Camii’nin yeniden ibadete açılışının 3. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunduANKARA (İGFA) - İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından Ayasofya-i Kebir paylaşımında bulundu.
Altun, paylaşımında “Üstat Necip Fazıl Kısakürek "Ayasofya açılacak" demişti. Üstadın bu hayalini gerçekleştirmek, Ayasofya'yı zincirlerinden kurtarmak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a nasip oldu. Hamdolsun.” İfadelerini kullandı.
Altun'un paylaşımında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ayasofya-i Kebir’e hitabının bulunduğu video da yer aldı.
https://twitter.com/fahrettinaltun/status/1683158999951106053
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