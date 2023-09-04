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F-4 savaş uçağından parça düştü!
GÜNDEM 04.09.2023, 13:02
Ankara'da, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait F-4 savaş uçağının bir parçası, uçuş sırasında TPAO'ya ait açık bir otoparka düştü. Uçak emniyetli şekilde Eskişehir'e iniş yaptı.ANKARA (İGFA) - Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait F-4 savaş uçağının bir parçası Ankara semalarında uçuşu sırasında bilinmeyen bir sebeple TPAO'ya ait açık bir otoparka düştü.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, uçağın emniyetli şekilde Eskişehir meydana iniş yaptığı, olayda herhangi bir can kaybı ve yaralının bulunmadığı bildirildi.
Konuyla ilgili ayrıntılı teknik incelemenin devam ettiği kaydedildi.
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