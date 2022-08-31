Ezacılık sınavlarına başvurular başladı

ÖSYM'nin eczacılık sınavlarına başvurular bugün başladı.ANKARA (İGFA) - ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 2022-EUS ve Eczacılık Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği için Seviye Tespit Sınavı (2022-STS) 16 Ekim'de uygulanacak.

Sınav başvuruları 7 Eylül'de sona erecek. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından yapabilecek.