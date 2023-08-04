Eyyam-ı Bahur etkisi hafta sonu da olacak mı?

Yurt genelinde geçtiğimiz hafta etkili olan el nino sıcaklarından sonra önceki günden itibaren de eyyam-ı bahur sıcakları etkili olmaya başladı. Hafta sonunda sıcaklıkların nasıl devam edeceği merak konusu oldu. Peki bu hafta sonu Cumartesi ve Pazar hava nasıl olacak? Yağmur yağacak mı?BURSA (İGFA) - Uzmanlar sıcak hava dalgasına karşı uyarıda bulunurken, günün belli saatlerinde dışarı çıkmamayı öneriyor.

İşte 5-6 Ağustos hava durumu raporları...

Meteoroloji'nin paylaştığı verilere göre hava sıcaklıklarının Türkiye genelinde artmaya devam ederek, mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

5 AĞUSTOS CUMARTESİ

BURSA: Sıcak, günün beklenen en yüksek sıcaklığı 36, en düşük ise 22 derece.

İSTANBUL: Az bulutlu, günün beklenen en yüksek sıcaklığı 32, en düşük ise 24 derece.

ANKARA: Sıcak, günün beklenen en yüksek sıcaklığı 35, en düşük ise 20 derece.

İZMİR: Sıcak, günün beklenen en yüksek sıcaklığı 36, en düşük ise 27 derece.

6 AĞUSTOS PAZAR

BURSA: Sıcak, günün beklenen en yüksek sıcaklığı 40, en düşük ise 21 derece.

İSTANBUL: Az bulutlu, günün beklenen en yüksek sıcaklığı 34, en düşük ise 22 derece.

ANKARA: Sıcak, günün beklenen en yüksek sıcaklığı 39, en düşük ise 21 derece.

İZMİR: Sıcak, günün beklenen en yüksek sıcaklığı 34, en düşük ise 25 derece.