Eyüpsultan’da kişi başına 15 metrekare yeşil alan düşüyor

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde 4 yılda 51 yeni park hizmete açan yerel belediye, kişi başına düşen yeşil alan miktarını da 15,04 metrekareye çıkardı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Eyüpsultanlıların daha düzenli, sağlıklı, yeşil bir ortama ve daha yaşanabilir bir çevreye sahip olmaları için çalışmalara aralıksız devam ediyor.

Yeni nesil modern çocuk oyun grupları, dış mekan spor aletleri, oturma alanları ile 7'den 70'e herkese hitap edecek yeşil alanlar oluşturan Eyüpsultan Belediyesi, Başkan Deniz Köken’in döneminde 51 yeni parkı daha hizmete açtı.

Aktif yeşil alanların sayısını artırmak, kentte metrekare bazında kişi başına düşen yeşil alan miktarını çoğaltmak için çalışan Eyüpsultan Belediyesi, yapımı ve revize çalışmaları devam eden 7 yeni parkı daha vatandaşlarla buluşturmaya hazırlanıyor. Park yapımına elverişli en küçük alanları dahi değerlendirerek park sayısını arttıran, Eyüpsultan Belediyesi’nin toplam 195 parkı bulunuyor.

EYÜPSULTAN’DA KİŞİ BAŞINA DÜŞEN YEŞİL ALAN MİKTARI 15.04 METREKARE

Beton yığınları içerisinde bunalan her yaştan insanın rahat nefes alabileceği, sağlıklı gelişim ve mutlu yaşamaları için spor alanları, yürüyüş yolları, kültür ve fizik alanları ile çocuk oyun alanları oluşturarak, yeni yeşil alanlar ve tesisleri halkın kullanımını açan Eyüpsultan Belediyesi, dört yıl içinde 135 bin 37 metrekare yeşil alan oluşturdu.

Bu sayede Eyüpsultan Belediyesi sınırları içinde yaşayan kişi başına düşen yeşil alan miktarı da 15 metrekare alana çıkarılmış oldu.

Öte yandan 4 yıl içinde 133 bin 601 ağaç ve çalı dikimi, 4.866.784 metrekare mevsimlik çiçek ve soğanlı bitki dikimi yapıldığı kaydedildi.