Eyüpsultan'da İstiklal Kütüphanesi açıldı

İstiklal Harbi Zaferi'nin 100. yılında, adını destansı mücadeleden alan İstiklal Kütüphanesi, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara ve Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’in katılımıyla düzenlenen törenle açıldı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde tarihe tanıklık eden bir mekanda düzenlemeyle oluşturulan kütüphanenin açılışı törenle gerçekleştirildi.

Kütüphanenin açılışında konuşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, çok anlamla bir günde tarihimize ve kültürümüze kalıcı izler bırakmış nice büyüğümüzün ebedi istirahatgahı olan Eyüpsultan’da sizlerle bir arada olmaktan çok büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

“İSTİKLAL HARBİ’NİN 100. YILINDA GEÇMİŞLE GELECEĞİ BİRBİRİNE BAĞLAYAN BİR MERKEZ AÇTIK”

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ise, İstiklal Harbi'nin 100. yılında, zaferin merkezlerinden olan Eyüpsultan'daki tarihi karakol binasının restorasyonunu tamamlayarak kütüphane haline getirdiklerini kaydetti.

Açılış öncesi ise Alagöz Kültür Sanat, Destanlarının Dansı Dans Topluluğu’nun güne ve açılış törenine özel gerçekleştirdiği performans büyük beğeni topladı. “Cepheden İstiklale Özel” programında Ali Nuri Türkoğlu’nun şiirsel anlatımıyla bir de mini bir konser düzenlendi.

ALANINDA İLK VE TEK

İstiklal Harbi Zaferi'nin merkezlerinden olan Eyüpsultan’da, İskele Caddesi üzerinde bulunan tarihi karakol binasının yeniden işlevlendirilmesiyle Eyüpsultanlıların hizmetine açılan konsept kütüphanede, o dönemi anlatan kıymetli eserler yer alıyor.

DİJİTAL İÇERİK ÜRETİMİ DE YAPILACAK

İstiklal Kütüphanesi kütüphanecilik hizmetinin yanında dijital içerik üretimi de yapacak, akademi ile ortak projeler geliştirecek enstitü hüviyetine de sahip olacak.

Tarihi dokuya zarar vermemek adına büyük bir özenle gerçekleştirilen restorasyon projesinde, dış beden duvarları da korundu ve güçlendirildi.

Tarihsel süreç içerisinde betonarmeye dönüşmüş olan kat döşemeleri kaldırılarak yapının özgün beden duvarları yeni yapısal yüke maruz bırakılmadan, kendi kendini taşıyan çelik taşıyıcılarla kat döşemesi yapıldı.