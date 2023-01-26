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Eyüpsultan'da ilk hak sahipleri evlerine kavuştu

GÜNDEM 26.01.2023, 18:33
Eyüpsultan'da ilk hak sahipleri evlerine kavuştu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 50 yıllık mülkiyet sorununu çözerek, 25 Mayıs 2021 tarihinde temelini attıkları Eyüpsultan Yeşilpınar Evleri’nin 1. etap hak sahiplerine anahtarlarını teslim etti.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki KİPTAŞ, yeni yönetim döneminde temelini attığı ilk kentsel dönüşüm projesi Eyüpsultan Yeşilpınar Evleri’nin daire teslimlerine etaplar halinde başladı.

50 yıllık mülkiyet sorunu çözülerek, 25 Mayıs 2021 tarihinde temeli atılan Eyüpsultan Yeşilpınar Evleri, 664 konut ve 14 dükkan olmak üzere, toplam 678 bağımsız birimden oluşuyor.

Projede hak sahiplerinin ağırlıklı olduğu ve 155 dairenin bulunduğu 1. Etap’taki teslimler için, “300 Günde 300 Proje” maratonu kapsamında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımıyla tören düzenlendi.

Anahtar teslim töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, iktidar kanadının aklının hala kaybettikleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçiminde olduğuna vurgu yaptı.

“Milletin kararını beğenmiyorsan, sorunu vatandaşta değil, başka yerlerde arayacaksın; 2 kere 2, 4” diyen Başkan İmamoğlu, “Milletin kararına alerjisi olanlar, seçimi iptal ettirip, ‘İstanbul'un kaybettiğimde hüngür hüngür ağladım’ diyenler; tuhaf insanlar bunlar. Açıkçası ben de anlamakta güçlük çekiyorum. Dünya siyasetinde, hatta ülke siyasetinde hiç rastlamadığımız numuneler bunlar. Ama 16 milyon insanın iradesini yok saymalarına, asla izin vermeyeceğiz. Milletimizle birlikte, dağ gibi karşılarında duracağız” dedi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Beşiktaş Yıldız Parkı’nda bulunan Orhaniye Kışlası’nın imara açmasına tepki gösteren Başkan İmamoğlu, “Kışlayı yaptıran, İkinci Abdülhamid Han'dır. Bugünün iktidarı, özellikle Abdülhamit Han'ı sadece kendilerine ait zannederler ve böyle davranırlar, ona çok hassas olduklarını ifade ederler. Ama hassasiyet nereye kadar bunların defterinde biliyor musunuz? Rant kapısına kadar. Rantı gördüler mi, bütün hassasiyetler gidiyor” çıkışında bulundu.

“Güçlü Türkiye’mizin güzel insanlarını, bazen umutsuz görüyorum ya da umutsuz cümleler ettiklerini duyuyorum, yaşıyorum” diyen Başkan İmamoğlu, “Umudunuzu asla yitirmeyin. Zorlukları hep beraber aşacağız. Tevfik Fikret'in güzel bir sözü var: ‘Zafer, biraz da hasar ister’ der. Evet, hasarımız var, ama hasarı büyütmeden, bu bir avuç insanı göndereceğiz. Sizlere söz veriyorum: Bir ‘Ekrem İmamoğlu sözü’ olarak da söyleyeyim. Burada sizlere tapularını teslim eden bir kardeşiniz, hemşeriniz, belediye başkanınız olarak diyorum ki; milletçe, hep birlikte bu ülkenin, o güzel dönüşüm başaracağız” diye konuştu.

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