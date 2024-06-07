Eyüp Eroğlu, Avukatlık bürosunu 8 Haziran'da açıyor

Tokat'ta 2 dönem belediye başkanlığı yapan Eyüp Eroğlu mesleği olan avukatlığa 'Yine yeniden Bismillah' diyerek dönüş yapıyor.Nurhan İÇMEZ - TOKAT HABER

TOKAT (İGFA) - 1995 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde lisans öğrenimine başlayan, 1999 yılında Hukuk Fakültesi eğitimini tamamladıktan sonra 2001 yılında Tokat’ta serbest avukatlık yapmaya başlayan Eyüp Eroğlu, 2010 yılında siyasete atılmıştı. Tokat Ak Parti İl Başkanlığı görevine getirilen ve bu görevini, 2014 Yerel Seçimlerine kadar sürdürmüş, aynı zamanda 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti'den Tokat Belediye Başkanı olarak seçilmişti.



2 dönem Tokat Belediye Başkanlığı görevi yapan Eroğlu, yeni Avukatlık bürosunu "Yine, Yeniden Bismillah…" diyerek açıyor. Eroğlu, Behzat Caddesi Eski Halkbank arasında bulunan bürosunun 8 Haziran Cumartesi günü saat 14.00'da gerçekleşecek açılışına tüm dostlarını davet etti.