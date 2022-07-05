EYT ve Sözleşmeli personele müjde

AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, kamudaki sözleşmelilerin kadroya alınması konusunu ekim ayında Meclis gündemine alacaklarını belirterek, “5 Adım atacağız demiştik. İlk üçünü gerçekleştirdik. Şimdi sıra sözleşmeli personel ile EYT’lilerde” dedi.

ANKARA (İGFA) - AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, kamudaki sözleşmelilerin kadroya alınması konusunu ekim ayında Meclis gündemine alacaklarını belirterek, “5 Adım atacağız demiştik. İlk üçünü gerçekleştirdik. Şimdi sıra sözleşmeli personel ile EYT’lilerde” dedi.

Emin Akbaşoğlu, "Ekim ayında Meclis açıldığında gündemimize sözleşmeli personelin mali sosyal haklarının ele alınması ve kadro haklarının ele alınması suretiyle yasa ile netleştirilerek daimileştirilmesi söz konusu olacak. Bunun akabinde EYT'li kesimin durumu ele alınarak çözümlenecek. 2023 başında farklı bir Türkiye'ye hep beraber ulaşacağız. 10 ay çalışmak suretiyle, 2 ayı çalışmama ile geçirenler (geçici işçiler), 12 ayın tamamında çalışır duruma gelme düzenlemesini mutlaka gerçekleştireceğiz, çözümleyeceğiz" ifadelerini kullandı.