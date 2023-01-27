EYT Pazartesi Meclis'te

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, EYT'ye yönelik düzenlemenin 30 Ocak Pazartesi günü saat 11.00'de Meclis Başkanlığı'na sunulacağını açıkladı.ANKARA (İGFA) - AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, EYT'ye yönelik düzenlemenin Pazartesi günü Meclis Başkanlığı'na sunulacağını duyurdu.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akbaşoğlu, EYT ile ilgili tüm detayları da 30 Ocak Pazartesi günü kamuoyuna yapacakları açıkladı.

MECLİS BAŞKANLIĞI SONRASI NE OLACAK?

EYT düzenlemesinin Meclis Başkanlığı'na sunulması ardından konunun ilgili komisyon olan Plan Bütçe Komisyonu'na sevk edieceği ve daha sonra da genel kurulda oylanması ardından Şubat ayı içerisinde teklifin yasalaşması bekleniyor.

Hatırlanacağı gibi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de, EYT'lilerin ilk maaşı konusunda yaptığı açıklamalarda 1 Mart'ı işaret etmişti.