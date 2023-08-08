EYT'lilerin tazminatı için İzmit'e kredi onayı çıktı

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, EYT’lilerin tazminatını ödemek amacıyla özel bir bankadan kredi onayı çıktığı açıkladı. Cumhur İttifakı grubunun ‘Kahramanlık’ hikâyelerine tepki gösteren Başkan Hürriyet, “Allah yüzümüze güldü ve bizi namerde muhtaç etmedi” dediKOCAELİ (İGFA) -İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, EYT’lilerin tazminatlarının ödenmesi konusunda 4 aydır devam eden süreci anlattığı bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Kredi çıkmaması nedeniyle arazi satışının meclise getirilmesi ve oy çokluğu ile reddedilmesi işçileri mağdur ederken bu ay meclisin olağanüstü toplanması kararı alındı. Olağanüstü meclis kararı çağrısının ardından özel bir bankadan kredi onayı çıktığını belirten İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Allah yüzümüze güldü ve bizi namerde muhtaç etmedi” dedi.

Başkan Hürriyet, “AKP ve MHP’li arkadaşlar EYT üzerinden çirkin bir siyaset, sinsi bir siyaset yürütmek istediler. İki ay önce bu şovu yine yapabilirlerdi. Büyükşehir çözdü EYT tazminatlarını diyebilirlerdi. İlk getirdiğimiz satış yetkisinde bu araziyi büyükşehire biz aldırıyoruz deyip şov yapabilirlerdi ama yapmadılar. Burada işçiyi bize karşı kışkırtarak, işçiyi üzerimize salarak işçi belediye polemiği olsun diye beklediler. Kredi yollarını açmadılar, satış yollarını açmadılar. İşçiler artık tükendi ve onlara da tepki göstermeye başladılar. Çünkü işçi de sürecin farkına vardı. Bir de il başkanları randevusu sonrası bir şeyler oldu. Birden bire hayır dedikleri araziyi büyükşehire aldırıyoruz dediler. EYT tazminatları eridikten sonra işçinin parası pul olduktan sonra ‘Bak biz çözdük’ demeye getirmek adına sahte bir kahramanlık hikâyesi yazmak istediler. Bizim de umudumuz yoktu kredi konusunda. Allah yüzümüze güldü ve bizi namerde mecbur etmedi. Banka yazışmamız devam ediyor ve tamamlandığında para bize kullanılabilir hale gelecek. Son taksitimizi de inşallah işçilerimizin hesaplarına yatıracağız” ifadelerini kullandı.