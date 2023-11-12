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EYT aylığım neden bağlanmadı? Nasıl bir yol izlenmeli?

GÜNDEM 12.11.2023, 13:11
EYT aylığım neden bağlanmadı? Nasıl bir yol izlenmeli?

EYT’ye başvurdunuz ama aylığınız halen bağlanmadıysa bir sorun olabilir. Maaşım birikiyor, toplu alacağım diye düşünmeyin, iletişime geçin ve yazılı cevap isteyin.İSTANBUL (İGFA) - Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elmen, yaptığı açıklamada; emekli aylığı bağlanmayanların nasıl bir yol izlemesi gerektiği konusunda bilgiler verdi.

BAĞ-KUR PRİM BORCUNUZ OLABİLİR

BAĞ-KUR prim borcunun bulunabileceğine dikkati çeken Elmen, "Asgari ücretin iki katından fazla değilse aylığınızı bağlamaları gerekir. Borcunuz aylığınızdan kesilir. Borcunuz, asgari ücretin iki katından fazla ise emekliliğiniz reddolur ve süreç başa sarar" dedi.

BORÇLANMALARIN İŞLENMEMESİ

Bu konuda çok problem yaşandığını ifade eden Sosyal Güvenlik Uzmanı Elmen, "Bir yıl 360 günü, bir ay 30 günü geçemez. Genel toplamda 360’ı görseniz bile, örneğin ocak ayınız 30 gün, şubat ayınız 30 artı 10 gün başka yerde gösterildiniz ve 40 gün olarak yattıysa, o 10 günü düşmek zorundasınız. Bunu her ay, her yıl için yapmanız gerekiyor. 1 gün eksik olsa bile emekliliğiniz reddolur. Mutlaka hizmet dökümü taraması yapın. Askerlik ya da doğum borçlanması için ödemeleri yapmış ama dekontları kuruma ibraz etmemiş oluyorsunuz. Para havuzda kalıyor ve sisteme tanımlanmıyor. Bunun için düzeltme dilekçesi verirsiniz ve maaşınız başvurduğunuz tarihten itibaren devam eder" diye konuştu.

KENDİ ŞİRKETİNDE SİGORTALI GÖRÜNENLER

Bu arada çıkan yeni genelgeye göre, kendi şirketinde çalışanların primlerinin iptal olarak 4B’ye aktarılmak zorunda olduğunu belirten Melis Elmen,"Bu ne demek? Emekliliğinizi SGK’dan beklerken BAĞ-KUR emekliliğine dönecektir. Prim gününüz fazlalaşacaktır. Örneğin, 5 bin prim günüyle başvurduysanız BAĞ-KUR 9 bin gün istiyor. Bu durumda emekliliğiniz reddolacaktır. Burada mahsup işlemlerinin yapılması, işveren paylarının aktarılması gerekiyor" dedi.

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