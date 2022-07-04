EXPO Hatay'da ödül zamanı

Açılışı 1 Nisan 2022 tarihinde yapılan, yüzbinlerce yerli-yabancı turisti ağırlayan EXPO 2021 Hatay’ın Uluslararası Organizasyon Ödül Töreni dünyanın her yerinden gelen konukların katılımıyla gerçekleşti.HATAY (İGFA) - EXPO 2021 Hatay’ın Uluslararası Organizasyon Ödül Töreni dünyanın her yerinden gelen konukların katılımıyla gerçekleşti.

Törene, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş’ın yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi Hatay Milletvekili Suzan Şahin, AİPH(Uluslararası Bahçe Bitkileri Üreticileri Birliği) Başkanı Leonardo Capitanio, AİPH Uluslararası İlişkiler Direktörü Treve Evans, AİPH Türkiye Direktörü İsmail Yılmaz, EXPO alanlarında bahçeler kurarak EXPO 2021 Hatay organizasyonuna destek veren belediyelerin yöneticileri ve temsilcileri katıldı.

Hatay Büyükşehir Belediye(HBB) Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, ödül töreninde yaptığı konuşmada konuklara “ilk”leri ve “en”lerin şehri Hatay’ı anlattı. Başkan Savaş, konuşmasında Hatay’ın 12 yıldır yanı başındaki savaşın olumsuz etkileriyle yaşamasına rağmen huzur, sevgi, kardeşlik ve barıştan ödün vermediğinin altını çizdi.

Savaş, “EXPO’yu alamazsınız dediklerinde aldık. Yapamazsınız, başlayamazsınız dediklerinde yaptık ve başladık. Sonuçlandıramazsınız dediklerinde sonuçlandırdık. Açamazsınız dediklerinde açtık ve alanlarımızı 1 milyondan fazla kişi ziyaret etti. Emeği geçen herkese ve organizasyon paydaşlarına teşekkür ediyorum” dedi.

AIPH(Uluslararası Bahçe Bitkileri Üreticileri Birliği) Başkanı Leonardo Capitanio yaptığı konuşmada, EXPO 2021 Hatay için emek verenlerin dünyadaki her şeyi olumsuz yönde etkileyen pandemiye ve Hatay sınırındaki savaşa rağmen asla vazgeçmediğini ve bu mücadelenin takdiri hak ettiğini ifade etti. Tüm dünyada bitki endüstrisinin hızla geliştiğine dikkat çeken Capitanio, Hatay’ın da bu endüstri içerisindeki yerini almaya başladığını ifade etti. Capitanio konuşmasında organizasyonun gelecek nesillerin yeşile verdiği değeri arttıracağına vurgu yaptı.

Ödül töreninde konuşan EXPO Genel Sekreteri İhsan Çakar, Lütfü Savaş’ın büyük çabaları ve iradesiyle kente kazandırılan EXPO 2021 Hatay alanlarının 1 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırladığını söyledi. İhsan Çakar, 100’den fazla etkinliğe katılan ziyaretçi sayısının beklenenin oldukça üzerinde olduğuna dikkat çekti.

Konuşmaların ardından EXPO 2021 Hatay katılımcılarına ödülleri verildi.

Törende, Uluslararası Bahçe Bitkileri Üreticileri Birliği Başkanı Leonardo Capitanio da, EXPO 2021 Hatay organizasyonu nedeniyle Başkan Savaş’a EXPO Başarı Ödülü sundu.

Ödül töreninin ardından kentin medeniyet zenginliğini her dilden seslendirdiği şarkılarla tüm dünyaya gösteren Medeniyetler Korosu, şarkılarını bu kez de ödül töreni vesilesiyle dünyanın her yerinden gelen konuklar için seslendirdi.