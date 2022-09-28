EXPO 2028 Malatya'da

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Hollanda’nın Amsterdam şehrinde düzenlenen 74’üncü genel kurul sonrasında, EXPO 2028’in Malatya’da yapılacağını açıkladı.MALATYA (İGFA) - Hollanda’nın Amsterdam şehrinde gerçekleştirilen EXPO 74’üncü genel kuruluna katılan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, kurul sonrasında Malatyalıları heyecanlandıran gelişmeyi sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Başkan Gürkan ilk olarak ‘ Tüm Malatyalılar için gurur verici bir müjdeyi sizinle paylaşmamıza çok az kaldı. Saat 22.28’de buradan açıklayacağız’ paylaşımı yapan Başkan Gürkan’ın paylaşımı kısa sürede binlerce etkileşim aldı ve takipçiler müjdenin ne olduğu konusunda binlerce soru yöneltti.

Saatler 22.28’i gösterdiğinde ise Amsterdam Meydanından bir video ile Malatyalılara müjdeyi veren Başkan Gürkan, ‘Biz, ‘Malatya Türkiye’nin parlayan yıldızı olacak’, dedik. Ve biz yine ‘Malatya Avrupa’nın parlayan yıldızı olacak’ dedik. Ve biz yine ‘Malatya dünyanın parlayan yıldızı olacak’ dedik. Bugün 27 Eylül Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da yapılan 74. EXPO Genel Kurulunda Malatya 2028 yılında EXPO’ya, yani dünya bahçelerine ev sahipliği yapacak. 74. EXPO 20228 Malatya’mıza, Ülkemize hayırlı uğurlu olsun” açıklamasında bulundu.

DÜNYA’NIN EN PRESTİJLİ ORGANİZASYONLARI ARASINDA

19. yüzyılın ortalarından itibaren düzenlenen, Olimpiyatlar ve Dünya Kupaları gibi prestijli uluslararası etkinlikler arasında yer alan EXPO’nun, Hollanda’nın Amsterdam şehrinde düzenlenen 74’üncü genel kurulu sonrasında EXPO 2028’in Malatya’da yapılacağı açıklanması Malatya’da büyük bir heyecan yaşattı.

Hollanda’nın Amsterdam şehrinde düzenlenen 74’üncü genel kurula katılan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Modern tarım ve hayvancılık uygulamalarının yanında gelişmiş bir sanayi ve teknoloji yatırımlarıyla Malatya çevresinin ilgisini çekmeye devam ettiğine dikkati çekti.

Sanayi ve tarımın, endüstriyel üretim ile doğa dostu yaklaşımların bir arada uyum içerisinde yaşayabildiğinin en güzel örneği olan şehrimizde artan sanayi üretiminin yanında son 5 yılda 20 Milyondan fazla fidanın toprakla buluştuu Malatya'nın Mezopotamya’nın kapısı, Anadolu’nun başlangıç noktalarından olduğuna vurgu yapan Başkan Gürkan, "Dünyanın çeşitli noktalarında sevilerek tüketilen kayısının büyük bir çoğunluğu Malatya’da yetişmekte ve insanlığın sofralarına ulaşmaktadır. Malatya’nın yüzyıllardır tarım ve bahçecilik kültürü ve geleneği aslında sizlerle bizi bir araya getiren en büyük motivasyonlarımızdandır. EXPO 2028 Malatya, şehrimizin kuruluşundan bu yana üstleneceği en önemli ve özel projelerden biri olacaktır. Proje Belediyemizin koordinasyonunda yerel yetkililer tarafından başlatılmış, kamu ve özel sektör tarafından büyük bir heyecanla desteklenmiştir" dedi.

Malatya'da gerçekleşecek uluslararası B1 kategorisinde bir EXPO’nun; şehrin turizmine sağlayacağı katkının azımsanmayacak kadar fazla olacağını ifade eden Başkan Gürkan, "EXPO 2028; Malatya’nın Unesco Kültür Miras Listesi’nde bulunan değeri Arslantepe’yi dünyaya tanıtacaktır. Dünyanın en prestijli etkinliklerinden olan EXPO’nun 7 bin yıllık Arslantepe Höyüğü ile aynı atmosferde gerçekleşecek olması fikri bile hepimizi fazlasıyla heyecanlandırmaya yetiyor. Bu etkinliğin Malatya’nın ulusal ve uluslararası tanıtımına katkı sağlayarak, bölgede bir “cazibe ve çekim merkezine” dönüştüreceğine ve Malatya’nın şehir hayatını canlandırarak nitelikli insan kaynağına ve sermayeye ulaşımınıkolaylaştıracağına inancımız tamdır.

EXPO 2028 sadece bahçecilik alanında değil, aynı zamanda ekonomik ve kültürel kalkınmayı da beraberinde getirecek ve çevre coğrafyalara uzanan olumlu sonuçlara sahip olacaktır.Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı olarak tüm üyeleri güzel şehrimizde ağırlamaktan mutluluk duyacağız” diye konuştu.