Gıda ve tarımın kadın liderlerini belirleyen EWA programının 2023 isimleri belli oldu.İSTANBUL (İGFA) - Küresel iklim krizine Türkiye'den çözüm getiren kadın girişimcilerin gelişimine katkıda bulunan AB fonu destekli kuluçka programı EWA Gıda ve Tarımda Değişim Yaratan Kadın Girişimci Programında yer alacak 10 girişim belirlendi.

Bu sene dördüncüsü düzenlenen programa 4 yılda toplam 700'ün üzerinde başvuru yapıldı. EIT Food tarafından iletilen kriterler ışığında değerlendirilen başvurulardan önce 20 kişilik bir aday listesi oluşturuldu, sonrasında EWA ekibi tarafından çevrimiçi görüşmelerde 10 girişim belirlendi.

İŞTE GİRİŞİMCİLER:

Nazife Nur Yazgan - NFS Global, yerli bitkisel kaynaklardan fermente yoğurt ve fermente probiyotik içecek üretimi yapıyor. Canan Tiryaki - Aquafaba, nohut ürününün hammadde veya mamul madde olarak kullanımına dayanan yenilikçi ürünler geliştiriyor. Fatma Hafsa Tuğrul-Semanur Erdoğan-İrem Şen / Enature, atık sütlerden yüzde 100 doğal geri dönüştürülebilir süt kumaşı üretimi gerçekleştiriyor. Eylül Er – Palgae, karbon yakalama teknolojisi ile alg tabanlı biyoplastik hammaddesi üreterek endüstriyel atıkları döngüsel ekonomiye kazandırıyor. Sultan Gül - Tuğçe Nur Erçetin - Züleyha Demirci - Büşra Yılmaz / Microhobist, bitkiye yararlı mikroorganizmaların ürettiği ürünlerden geliştirilen bitki gelişim düzenleyicisi veya bitkiye yararlı mikroorganizmalardan üretilen postbiyotik bitki gelişim düzenleyicisidir. Merve Bozdemir Akçil / Cyberlabor, yerel işgücünün tarım sektöründe istihdamını teşvik ederek uzmanlaşmayı sağlayacak, dijital ağ platform hizmeti sağlıyor. Pelin Kaya / Cyberlabor, yerel işgücünün tarım sektöründe istihdamını teşvik ederek uzmanlaşmayı sağlayacak, dijital ağ platform hizmeti sağlıyor. Duygu Yilmaz Koksal / Saledo, sağlıklı, lezzetli ve doğaldan ilhamla ileri dönüşüm felsefesiyle yeşil muz başta olmak üzere yenilikçi gıdalar üretiyor. Sine Özmen Toğay, Yasemin Şahan, Aycan Yiğit Çınar, Asuman Cansev / 4W-NutrASYA, sıfır atık prensibiyle doğal, güvenilir, sağlıklı ve standart ürünler geliştirerek enginar atıklarından gıda takviyeleri üretiyor. Ebrar Yıldırım / Gojenie, glikoz şurubu, rafine şeker ve tatlandırıcı kullanmadan faydalı içeriklerden oluşan lollipop ve jelibon gibi şekerleme alternatifleri üretiyor.