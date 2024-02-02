Evsel atıklar güvenle taşınacak

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Kazımpaşa ve civar mahallelerin evsel atık sularını arıtma tesisine güvenle taşıyacak 17 bin 500 metrelik altyapı hattında çalışmalarını sürdürüyor. Evsel atık suları en temiz haliyle doğaya yeniden deşarj edecek projenin yüzde 52’lik kısmı ekiplerin özverili çalışmaları ile kısa sürede tamamlandı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Serdivan Kazımpaşa ve bölge mahallelerinin tümünü etkileyen atık su hat imalatı çalışmalarını aralıksız şekilde sürdürüyor. Toplamda 17 bin 500 metrelik atık su hattının 12 bin metrelik kısmı tamamlandı. Ekiplerin mevsim şartlarına uygun olarak sürdürdüğü projenin tüm malzeme tedariki de tamamlandı. Bölgenin atık sularını güvenle atık su arıtma tesisine taşıyacak ve daha sonra en sağlıklı haliyle yeniden doğaya deşarj edecek projenin geri kalan 5 bin 500 metrelik kısmının da yakın zamanda tamamlanması hedefleniyor.

ATIK SULAR UZUN YILLAR BOYUNCA GÜVENLE TAŞINACAK Kurum tarafından yapılan açıklamada, “ Sakarya’nın çevresini ve eşsiz doğasını koruyacak projelerimizi titizlikle yürütüyoruz. Kazımpaşa bölgesinde devam eden projemiz ile civar mahallelerin atık sularını uzun yıllar boyunca güvenle taşıyacağız. Projemizin tüm malzeme tedarikini tamamladık. Mevsim şartlarının el verdiği zamanlarda çalışmalarımızı hızlı bir şekilde yürütüyoruz. Hedefimiz projemizi en hızlı şekilde tamamlamak”