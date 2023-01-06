Evlilik öncesi eğitime 'Karabük' ilgisi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Derya Yanık, evlilik çağına gelmiş gençlere aile olmanın, yuva kurmanın sorumluluklarını aktarmak amacıyla ülke genelinde eğitim ve farkındalık çalışmaları yürüttüklerini belirterek, 'Evlilik Öncesi Eğitim Programı'na 2013 yılından bu yana 1,5 milyon vatandaşın katıldığını açıkladı. Eğitimlere ilgide ilki Karabük çekti.ANKARA (İGFA) - Ailenin bir çocuğun en güvenli alanı olduğunu vurgulayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bu alanın sağlam temeller üzerine inşa edilmesi için ebeveynlerin anne-baba olmadan önce iyi birer eş olmayı öğrenmeleri gerektiğini söyledi.

Bakan Yanık, 2013 yılında başlattıkları Evlilik Öncesi Eğitim Programının hedefinin gençlerin uzun ömürlü ve sağlıklı evlilikler tesis etmelerine katkı sunmak olduğuna dikkat çekerek, “Evlilik Öncesi Eğitim Programımız ile gençlerimizin evlilik ve aile hayatını bir bütün olarak görebilmelerini, birbirleriyle doğru iletişim kurabilmeleri için gereken temel becerileri kazanmalarını sağlıyoruz” dedi.

Eğitimlerin, alanında uzman eğiticiler tarafından verildiğini kaydeden Bakan Yanık, evlilik çağına gelmiş ve aile kurmayı amaçlayan her gencin programdan yararlanabildiğine dikkati çekerek, programa 2013 yılından bu yana 1,5 milyon vatandaşın katıldığını söyledi.

BİRİNCİ SIRADA KARABÜK, İKİNCİ SIRADA AMASYA, ÜÇÜNCÜ SIRADA ISPARTA

Evlilik Öncesi Eğitimin ülke genelinde yaygınlaştırılması amacıyla paydaş kurum ve kuruluşlarla iş birliğinde eğitimler gerçekleştirilirken; Jandarma Genel Komutanlığında rütbeli personele ve Genel Kurmay Başkanlığı bünyesinde görevli psikolog ve psikolojik danışmanlara da eğitici eğitimi verildi. Program kapsamında verilen eğitimlerde nüfusa oranla birinci sırada Karabük, ikinci sırada Amasya, üçüncü sırada Isparta yer alıyor.

Evlilik Öncesi Eğitim Programı, biri “Eğitici El Kitabı” olmak üzere “Evlilikte İletişim ve Yaşam Becerileri”, “Aile Hukuku”, “Evlilik ve Sağlık” başlıklarını içeren toplam 4 kitaptan oluşuyor.