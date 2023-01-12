Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Arabuluculukta kapsam genişliyor...

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 7. Yargı Paketi ile arabuluculuğun kapsamının genişletileceğini belirterek, "Kira alacakları, kat mülkiyeti ihtilafları, komşuluk hukukundan kaynaklı ihtilaflar gibi konuları arabulucuk kapsamına alıyoruz" dedi.İSTANBUL (İGFA) - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Adalet Bakanlığı tarafından düzenlenen 10. Yılında Türk Borçlar Kanunu Çalıştayı'na katıldı.

Bakan Bozdağ, arabuluculukla ilgili bundan sonraki süreçte yeni bir denetim düzeni getireceklerini belirterek, "Herkesin her yerde arabuluculuk işlemleri, görüşmeleri yapmasını ortadan kaldıracak, her şeye daha düzgün bir düzen ve hukuka uygun bir özen içerisinde adım atacağımızı buradan ifade etmek isterim" dedi.

Önümüzdeki 7. Yargı paketi içerisinde biz bu konuda bir adım daha atacaklarının altını çizen Bakan Bozdağ, "Bir yandan kira alacaklarını, bir yandan kat mülkiyetinden doğan ihtilafları diğer yandan komşuluk hukukundan kaynaklı ihtilafları diğer taraftan ortaklığın giderilmesini, bir başka menfi tespit ve itirazın iptali gibi konuları arabuluculuğun kapsamına alıyor ve arabuluculuğun kapsamını biraz daha genişletiyoruz. Ve seçimden sonra da bu alanda yeni adımlar atacağımızı da buradan ayrıca ifade etmek isterim. Şimdi bu adımları atıyoruz. İleride bu adımların daha da çoğaltacak kapsamı daha da genişleteceğiz" diye konuştu.

İş davalarındaki zorunlu arabuluculuğa dikkati çeken Bakan Bozdağ, "Başarı oranı yüzde 59. Düşük! Ticari davalarda arabuluculuk var. Başarı oranı yüzde 51. Burada da düşük! Bunun neden düşük olduğu konusu üzerinde duruyoruz. Ama ihtiyari arabuluculuğa baktığımızda başarı oranı çok yüksek. Yani yüzde 90’lara varan bir başarı oranıyla karşı karşıyayız. Bu noktada arabuluculuğun benimsenmesi veya benimsenmemesiyle ilgili de bir sorun olduğunu da görüyoruz. Ama zaman içerisinde biz iş uyuşmazlıklarında arabuluculuğun yüzde 59’da başarısının kalması hususu üzerinde duruyoruz. Ticari davalarda da duruyor ve buradaki aksaklıkları gidermek için de bir dizi düzenleme yapmaya karar verdik. Bu aksaklıkları giderecek ve bundan sonra arabuluculuğun başarısını daha da arttırmak için yeni adımlar atacağız. Çünkü buna ihtiyaç olduğunu görüyoruz ve bu ihtiyacı gidermek için de çalışmalara başladığımızı buradan ifade etmek isterim" dedi.

Bakan Bozdağ, ayrıca istismarı kapatacak adımlar da atacaklarını belirterek, kötüye kullanımları da özellikle iş uyuşmazlıklarında ortadan kaldıracaklarını söyledi.