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Ev sahibi kiracısını SMS'le hem şaşırttı, hem duygulandırdı!
GÜNDEM 11.03.2024, 12:45
Bursa'da bir ev sahibinin kiracısına attığı mesaj, kiracıyı şaşırttığı gibi 'insanlık ölmemiş' dedirtti.bursaekspress.com / BURSA (İGFA) - Türkiye'nin hemen hemen her gün gündemden düşmeyen ev sahibi kiracı arasındaki kavgaların bir çoğunda kan akarken, bu kez Bursa'dan gelen haber şaşkına çevirdi.
Bursa'da bir ev sahibinin kiracısına attığı mesajla insanlık ölmemiş dedirtti.
Ev sahibi tarafından gönderilen SMS, kiracısını hem duygulandırdı, hem de şaşkına çevirdi.
İşte o mesaj:
"Selamlar, ben ev sahibiniz.
Bu ayki ev kirasını Ramazan ayına istinaden göndermemenizi rica ediyorum,
Hayırlı Ramazanlar dilerim"
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