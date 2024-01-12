ETTDER Genel Başkanı TBMM 'de
ETTDER Genel Başkanı Filiz Konca , Emeklilikte Tarihe Takılan vatandaşlarımız için Ankara da temaslar da bulundu
ETTDER Genel Başkanı Sayın Filiz Konca çalışmalarını hız kesmeden devam ettiriyor.
Sayın Konca ve yönetim heyeti ile birlikte Ankara da TBMM de temalarda bulundu .
Emeklilikte Tarihe Takılanlar Derneği ( ETTDER ) Genel Başkanı Sayın Filiz Konca ve beraberindeki heyet ile birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM ) Milliyetçi Hareket Partisi ( MHP ) Merkez Yürütme Kurulu Üyesi ve Adana Milletvekili Sayın Sayın Muahhrer Varlı ile görüştü.
ETTDER Genel Başkanı Filiz KOnca , MHP Adana Miletvekili Sayın Varlı'ya çalışmaları hakkında bilgi vererek heyeti ile birlikte dosya sundu.
Ziyaretlerinden memnunyet duyduğunu belirten Sayın Varlı ile Konca ve heyeti ile hatıra gotoğrafı çekilerek görüşmelerini sonlandırdılar.
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|19
|50
|2. Galatasaray
|19
|48
|3. Trabzonspor
|19
|36
|4. Beşiktaş
|19
|32
|5. A.Demirspor
|19
|29
|6. Kayserispor
|19
|29
|7. Rizespor
|19
|29
|8. Antalyaspor
|19
|28
|9. Kasımpasa
|19
|26
|10. Sivasspor
|19
|25
|11. Başakşehir
|19
|23
|12. Alanyaspor
|19
|22
|13. Ankaragücü
|19
|21
|14. Gaziantep FK
|19
|21
|15. Karagümrük
|19
|20
|16. Hatayspor
|19
|20
|17. Samsunspor
|19
|18
|18. Konyaspor
|19
|18
|19. Pendikspor
|19
|15
|20. İstanbulspor
|19
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|17
|42
|2. Kocaelispor
|17
|33
|3. Göztepe
|17
|32
|4. Sakaryaspor
|17
|32
|5. Bodrumspor
|17
|29
|6. Bandırmaspor
|17
|29
|7. Ahlatçı Çorum FK
|17
|27
|8. Gençlerbirliği
|17
|27
|9. Ümraniye
|17
|22
|10. Boluspor
|17
|22
|11. Manisa FK
|17
|19
|12. Erzurumspor
|17
|19
|13. Keçiörengücü
|17
|19
|14. Adanaspor
|17
|19
|15. Şanlıurfaspor
|17
|16
|16. Tuzlaspor
|17
|16
|17. Giresunspor
|17
|9
|18. Altay
|17
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|20
|45
|2. Aston Villa
|20
|42
|3. M.City
|19
|40
|4. Arsenal
|20
|40
|5. Tottenham
|20
|39
|6. West Ham United
|20
|34
|7. Brighton
|20
|31
|8. M. United
|20
|31
|9. Newcastle
|20
|29
|10. Chelsea
|20
|28
|11. Wolves
|20
|28
|12. Bournemouth
|19
|25
|13. Fulham
|20
|24
|14. Crystal Palace
|20
|21
|15. Nottingham Forest
|20
|20
|16. Brentford
|19
|19
|17. Everton
|20
|16
|18. Luton Town
|19
|15
|19. Burnley
|20
|11
|20. Sheffield United
|20
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|19
|48
|2. Girona
|19
|48
|3. Barcelona
|19
|41
|4. Athletic Bilbao
|19
|38
|5. Atletico Madrid
|19
|38
|6. Real Sociedad
|19
|32
|7. Real Betis
|19
|28
|8. Getafe
|19
|26
|9. Valencia
|19
|26
|10. Las Palmas
|19
|25
|11. Rayo Vallecano
|19
|23
|12. Osasuna
|19
|22
|13. Villarreal
|19
|19
|14. Mallorca
|19
|18
|15. Deportivo Alaves
|19
|17
|16. Sevilla
|19
|16
|17. Celta Vigo
|19
|16
|18. Cadiz
|19
|15
|19. Granada
|19
|11
|20. Almeria
|19
|5