ETTDER Genel Başkanı TBMM 'de

ETTDER Genel Başkanı Sayın Filiz Konca çalışmalarını hız kesmeden devam ettiriyor.

Sayın Konca ve yönetim heyeti ile birlikte Ankara da TBMM de temalarda bulundu .

Emeklilikte Tarihe Takılanlar Derneği ( ETTDER ) Genel Başkanı Sayın Filiz Konca ve beraberindeki heyet ile birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM ) Milliyetçi Hareket Partisi ( MHP ) Merkez Yürütme Kurulu Üyesi ve Adana Milletvekili Sayın Sayın Muahhrer Varlı ile görüştü.

ETTDER Genel Başkanı Filiz KOnca , MHP Adana Miletvekili Sayın Varlı'ya çalışmaları hakkında bilgi vererek heyeti ile birlikte dosya sundu.

Ziyaretlerinden memnunyet duyduğunu belirten Sayın Varlı ile Konca ve heyeti ile hatıra gotoğrafı çekilerek görüşmelerini sonlandırdılar.