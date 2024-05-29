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“Etnospor Kültür Festivali gelenekle geleceği birleştiriyor”

6 Etnospor Kültür Festivali programında konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Dr Osman Aşkın Bak, "6 Etnospor Kültür Festivali, gelenekle geleceği birleştiren önemli bir organizasyon Türkiye'nin spor organizasyonları için büyük bir kapasitesi var Festivalde kültür, sanat ve spor bir araya geliyor Biz bunu destekliyoruz Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde spora önemli yatırımlar yaptık Spor ülkesi olma yolunda ilerliyoruz" dedi

GÜNDEM 29.05.2024, 15:32
“Etnospor Kültür Festivali gelenekle geleceği birleştiriyor”

6. Etnospor Kültür Festivali programında konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, "6. Etnospor Kültür Festivali, gelenekle geleceği birleştiren önemli bir organizasyon. Türkiye'nin spor organizasyonları için büyük bir kapasitesi var. Festivalde kültür, sanat ve spor bir araya geliyor. Biz bunu destekliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde spora önemli yatırımlar yaptık. Spor ülkesi olma yolunda ilerliyoruz" dedi.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen 6. Etnospor Kültür Festivali'nin Basın Toplantısı’na Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, Türk Telekom CEO'su Ümit Önal ve Emlak Katılım Genel Müdürü Onur Gök katıldı.

“TÜRKİYE'NİN SPOR ORGANİZASYONLARI İÇİN BÜYÜK BİR KAPASİTESİ VAR”

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, etkinliğin çok güzel olduğunu vurgulayarak, "6. Etnospor Kültür Festivali, gelenekle geleceği birleştiren önemli bir organizasyon. Türkiye'nin spor organizasyonları için büyük bir kapasitesi var. Dünya Etnospor Konfederasyonu'nun çizdiği hedefler önemli. Festivalde kültür, sanat ve spor bir araya geliyor. Biz bunu destekliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde spora önemli yatırımlar yaptık. Spor ülkesi olma yolunda ilerliyoruz" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Atatürk Havalimanı'nın geçmişi geleceğe taşıyacağını belirterek, "Festival, atalarımızdan kalan mirasları gelecek nesillere aktarmak için önemli bir köprü görevi görüyor. Bu festivalin hayırlı olmasını diliyorum. Yeryüzünde geniş bir coğrafyada hüküm sürmüşüz. Bu yüzden birçok kültürü bünyemizde bulunduruyoruz. Bu mirasların unutulma riski var. Bu yüzden de bu mirasların gelecek nesillere aktarılması hedeflerimizden bir tanesi" ifadelerini kullandı.

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ise, "Binlerce çocuk, bu festivalde kendi geleneklerini keşfetme imkanı buluyor. Geleneksel oyunlar oynayan çocuklar, ok atmanın, at binmenin keyfini yaşıyor. Bu yıl da festival alanımızda çocuklarımız için özel etkinliklerimiz olacak. Çocuklar bir yandan geleneksel oyunlarla eğlenirken, onlara özel hazırlanmış sanat atölyelerinde de birbirinden güzel etkinliklere katılabilecek. Biz bu festivale 'Oynamak her çocuğun hakkıdır' hassasiyetiyle yaklaşıyoruz. Biz dünyanın neresinde olursa olsun her çocuğun oynama hakkı olduğunu savunuyoruz. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'den Refah'a yapmış olduğu çocuk katliamları asla kabul edilemez. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 20 Kasım 1989 tarihinde benimsenen, 2 Eylül 1990 tarihinde yürürlüğe giren Çocuk Hakları Sözleşmesi, çocukların yaşama ve gelişme hakkı çerçevesinde imzalanmıştır. İsrail, katliamlara imza atarak bu anlaşmayı çok defa ihlal etmiş, yüz binlerce masumun canını hiçe sayarak her türlü kuralı ve en önemlisi bütün insanlığı hiçe saymıştır. Biz çocukların güldüğü, doyasıya oyunlar oynadığı bir dünyayı savunmaya devam edeceğiz. Festivalimiz, çocukların güldüğü, oyunlar oynadığı bir festival olacak" dedi.

Etnospor Kültür Festivali, kültürel mirasın korunması, geleneksel sporların tanıtılması ve kültürel çeşitliliğin kutlanması amacıyla düzenlenen bir etkinlik olarak büyük ilgi görüyor. Festivalde, çeşitli spor müsabakaları, sanat etkinlikleri ve kültürel gösteriler yer alacak.

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