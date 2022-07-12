Etkileşimli tahta 522 bini aştı

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğrenme süreçlerinin teknolojik altyapıyla desteklendiğini belirterek "FATİH Projesi kapsamında, 2021-2022 eğitim öğretim döneminde 47 bin etkileşimli tahta kurulumu tamamlanarak okullardaki etkileşimli tahta sayısı, 522 bin 691'e ulaştı." dedi.ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okulların teknolojik imkânlarını geliştirmek için tüm desteklerin seferber edildiğini ifade ederek, öğrencilerin daha iyi bir eğitim alması için okullarımızı teknolojik olarak donatmaya devam edeceklerini söyledi.

Bu kapsamda etkileşimli tahtaların verimli kullanımı için 20 bin adet SSD diskin değişiminin yapıldığını kaydeden Bakan Özer, 11 ilde 27 meslek lisesinde faaliyette olan Etkileşimli Tahta Destek Noktası sayısı, 81 ilde 127 okula çıkarıldığını kaydetti.

1.000 adedi "Temel Eğitimde 10.000 Okul Projesi" kapsamında olmak üzere 1.320 adet bilgisayar teknolojileri laboratuvarının kurulumunu tamamladıklarını bildiren Bakan Özer, bilgisayar teknolojileri laboratuvarları için 24 bin masaüstü bilgisayar seti kurulumunu gerçekleştirdiklerini belirtti.

Bu arada öğrencilerin üç boyutlu düşünme ile tasarım becerilerini geliştirmeleri amacıyla FATİH Projesi kapsamında 420 adet 3D yazıcının bilgisayar teknolojileri laboratuvarlarına kurulduğunu belirten Özer, "Kronik rahatsızlığından dolayı okula devam edemeyen öğrencilere 6 bin 500 adet tablet bilgisayar seti dağıtıldı.

Her bir tablet bilgisayara öğrencinin okul türüne uygun içerik yüklendi." diye konuştu.