Eşya taşıyan vatandaşa Zabıta'dan 'devriye' yardımı
Kocaeli'de devriye halinde olan Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, sepetli bisikletle evine eşya taşımaya çalışan vatandaşa yardım etti.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, zor durumda olan herkesin yardımına koşuyor. Vatandaşın huzuru ve kamu düzeni için 7 gün 24 saat esasıyla görev yapan Büyükşehir Zabıta ekipleri, vatandaşlara yardım elini uzatıyor.
İzmit Yenidoğan Mahallesinde devriye gezen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, bir vatandaşların sepetli bisikletle ev eşyası taşıdığını fark etti. Taşıma sırasında vatandaşın zorlandığını fark eden Zabıta ekipleri vatandaşa yardım elini uzattı.
DEVRİYE ARACIYLA EŞYASI TAŞINDI
Zabıta ekipleri vatandaşın eşyasını devriye aracının kasasına yükledi. Ekipler vatandaşın adresine giderek eşyanın indirilmesine de yardım etti. Eşyası taşınan vatandaş Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekiplerine teşekkür etti.
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