ESTAB’dan Saros’a emniyet şamandıraları
Edirne Saros Turizm Altyapı Birliği tarafından Erikli, Yayla ve Damişment Sahillerine emniyet şamandıraları çekildi.Erdoğan DEMİR-Keşan Postası
Edirne Saros Turizm Altyapı Birliği tarafından Erikli, Yayla ve Damişment sahillerine emniyet şamandıraları çekildi.
Konuyla ilgili açıklama yapan ESTAB Başkanı Süleyman Gürsel Paçaman “Birlik envanterimizde bulunan emniyet şamandıralarımızla, hemşehrilerimizin ve tatilcilerimizin emniyeti için Saros sahillerimizde "güvenli yüzme alanları" hizmetimiz bu yaz sezonunda da devam ediyor.” dedi.
Paçaman vatandaşlara uyarılara da bulunarak; halkın güvenliği için; emniyet şeridini aşmadan yüzülmesini, güvenli yüzme alanına tekne, kayık vb.deniz aracıyla kontrolsüz giriş yapılmamasını, Emniyet şeridindeki duba ve iplere zarar verilmemesini, deniz içindeki Acil durumlarda Sahil Güvenlik ya da en yakın kolluk kuvvetiyle iletişime geçilmesini,emniyet şeridi ile ilgili her türlü şikayet ve talepleriniz için ESTAB iletişim hattından (+90 850 441 2242) yada en yakın Zabıta Birimi ile irtibata geçilmesini de istedi.
ESTAB Başkanı Süleyman Paçaman, "Emniyet şeritli yüzme kulvarı içinde olsa bile kendi güvenlik önlemini almalarını vatandaşlarımızdan rica ediyor, tüm Saros severlere sağlıklı tatiller diliyoruz” dedi.
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