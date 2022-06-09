Esnafın elinden ekmeğini alıyorlar (ÖZEL HABER)

Balıkesir’in Erdek ilçesinde Ocaklar Mahallesi’nde esnaflık yapan Ramadan Acar ile damadı Şaban Filiz’in büfesi gerçekleştirilen zabıta operasyonuyla mühürlendi. Aile, “Bize çektirdiklerinizi siz de yaşarsınız inşallah” diyerek isyan etti.Melek BABACAN (BANDIRMA YAŞAM/BALIKESİR İGFA) Yaklaşık 10 yıldır Balıkesir’in Erdek ilçesinde Ocaklar Mahallesi’nde 2012’de aldığı ruhsatla esnaflık yapan Ramadan Acar ile damadı Şaban Filiz, bölgede işletmecilik faaliyeti yürütüyordu. 2015 yılında ek ruhsatla işletme alanını genişleten Acar ile Filiz’in önüne Erdek Belediyesi dikildi. Zabıta ekiplerinin çıkarma yaptıkları büfeyi mühürledi.

Pandemi sebebiyle ekonomik sıkıntı çeken esnafa bir darbe de belediyenin vurduğunu söyleyen Filiz, “Bizler ekmek kazanmak istiyoruz. Ancak belediye zabıtası adeta ekmeğimizle oynuyor. Yardımcı olunması gereken bir dönemde işletmecilik yapmamız engelleniyor. Bu baskının bir an önce sona ermesini istiyoruz” dedi.