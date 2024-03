Eskişehirli üreticiye 'sıvı gübre' desteği

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin “Küçük Çiftçiyi Destekleme Projesi” kapsamında Odunpazarı ve Tepebaşı ilçeleri ile mahallelerinde faaliyet gösteren küçük çiftçilere sıvı gübre desteği sağlandı.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’in talimatlarıyla Kırsal Kalkınma Projeleri’nde Türkiye’ye örnek olan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, küçük çiftçiyi destekleme hamlesini aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nca artan maliyetler nedeniyle üretemez hale gelen ÇKS belgeli 100 dönüm altı tarlası olan küçük ölçekli çiftçilerin 50 dekarlık arazisine yönelik yapılan çalışma kapsamında sıvı gübre desteği veriliyor. Odunpazarı ve Tepebaşı Ziraat Odaları iş birliğiyle Tepebaşı ve Odunpazarı ilçeleri ile mahallelerinde faaliyet göstererek Büyükşehir Belediyesi’ne destek başvurusunda bulunan küçük çiftçiye sıvı gübreler, yetkililer tarafından teslim edildi.

Çiftçiler verilen desteğin kendileri için can suyu olduğunu belirterek, “Üretmek çok zor ve maliyetler her geçen gün katlanıyor. En önemli sorunlardan biri de gübre fiyatlarındaki yükseliş. Çiftçi eğer bu tür destekleri alamazsa bu işi yapması çok zor. Bu yüzden verilen her destek çok önemli. Üretmeye devam etmemiz için bize destek olup, güç veren Büyükşehir Belediye Başkanımız Yılmaz Büyükerşen’e ve emeği geçenlere çok teşekkür ederiz.” dediler.