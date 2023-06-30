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Eskişehir yaşanabilirlikte dünya üçüncüsü

GÜNDEM 30.06.2023, 14:45
Eskişehir yaşanabilirlikte dünya üçüncüsü

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Birleşmiş Milletler tarafından desteklenen ve bu yıl Malta'da düzenlenen “Uluslararası Yaşanabilir Topluluklar Ödülleri”nde (LivCom) dünyanın en zengin ve güçlü şehirleri olan Birleşik Arap Emirlikleri’nden Abu Dabi ve Dubai, Çin Halk Cumhuriyeti’nden Xin Yang gibi kentlerle yarışarak 3’üncülük ödülünün sahibi oldu.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’in hayata geçirdiği başarılı şehircilik projeleri ulusal ve uluslararası pek çok alanda ödül almaya devam ediyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 30 Mayıs- 2 Haziran tarihleri arasında Malta’nın Valletta şehrinde “LivCom Komitesi” ile Birleşmiş Milletler Uluslararası Yaşlanma Enstitüsü (UN-INIA) tarafından ortaklaşa düzenlenen ve Birgu Belediye Hükümeti ile Malta Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen “Uluslararası Yaşanabilir Topluluklar Ödülleri”nde (LivCom) 3’üncülük ödülüne layık görüldü.

Düzenlenen uluslararası yarışmada yerel yönetimler daha yaşanabilir, dirençli ve sürdürülebilir toplumlar geliştirmeye yönelik “Yaşlı Dostu ve Yaşanabilir Şehirler” temasında gerçekleştirdikleri en iyi uygulamaları tanıttıkları projeleri ile başvuruda bulundular.

Ön elemeyi geçen 24 ülkeden 22 şehir ve 33 projenin yer aldığı yarışmada Eskişehir, Birleşik Arap Emirlikleri’nden Abu Dabi ve Dubai, Çin Halk Cumhuriyeti’nden Xin Yang gibi dünyanın en zengin ve güçlü şehirlerinin ardından 3’üncülük ödülüne layık görüldü.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’ni temsilen, yarışma jürisine sunum yapan Ulaşım Dairesi Başkanı Dr. Aytaç Ünverdi, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Hale Kargın ve Proje Uzmanı F. Özlem Önk Malta’da düzenlenen törende Eskişehir adına ödülü aldılar.

Ödül ile ilgili bir değerlendirmede bulunan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, “1999 yılından bu yana gerçekleştirdiğimiz projeler, bir taraftan çağdaş ve evrensel şehircilik ilkelerine uygun bir Eskişehir yaratmak olduğu kadar, içinde yaşayanların sağlıklı, mutlu, eşit, geleceğe mümkün olduğunca umutla bakan insanlar haline gelmelerini sağlamaktı. Çevre, kültür, sanat, sosyal, eğitim, spor, ulaşım, tarım, turizm gibi her alanda çocuklar, gençler, kadınlar başta olmak üzere, tüm halkımıza verdiğimiz hizmetlerle bu misyonumuz tüm canlılığıyla devam etmektedir. Bugüne kadar hem yurt içinde, hem dünya genelinde yapılan değerlendirmeler ve sıralamalar, bize başarılı olduğumuzu gösteriyor. Örneğin, çeşitli kurum ve kuruluşların değerlendirmelerinde sürekli, Türkiye'nin en yaşanabilir 10 şehri içinde yer alıyoruz. Dünya çapında yapılan ‘Dünya Güvenli Şehirler’ sıralamasında her yıl ilk 10 şehir içinde bulunuyoruz. İnsani Gelişme Vakfı gibi birçok kurum ve kuruluş tarafından arka arkaya ödüllere layık görülüyoruz. Eskişehirlilerin içerisinde yaşamaktan gurur duyduğu bir kent hayalimin bu ödüllerle tescilleniyor olmasından dolayı çok mutluyum. Eskişehir dünyanın en güçlü ve zengin şehirleri arasında yaşanabilir üçüncü şehir olarak çok kıymetli bir ödül daha aldı. Ülkemizi uluslararası düzeyde başarıyla temsil etmekten büyük bir gurur ve mutluluk duyuyoruz. Bu ödül, içerisinde yaşamaktan gurur duydukları Eskişehir’e ve kıymetli Eskişehirlilere verilmiş yeni bir ödüldür. Bu gurur hepimizindir.” diye konuştu.

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