Eskişehir Odunpazarı'na Rotary 2430. Bölge'den anlamlı 'Zafer'

Büyük Zafer'in 100. Yılında Odunpazarı Belediyesi-Rotary 2430. Bölge iş birliği ile kurulan, “Odunpazarı Belediyesi- Rotary 2430. Bölge 100. Yıl 30 Ağustos Zafer Parkı” açılışı büyük bir coşkuyla gerçekleşti.ESKİŞEHİR (İGFA) - Odunpazarı Belediyesi, Rotary iş birliği ile Çankaya Mahallesi’ne “100. Yıl Odunpazarı Belediyesi- Rotary 30 Ağustos Zafer Parkı” yaptı. İznik Sokak’ta bulunan park, 17 bin 500 metrekarelik bir alana sahip. Oturma alanları, seyir terasları, yürüyüş yolları ve çocuk oyun alanları bulunan 30 Ağustos Zafer Bayramı temalı parkta, Heykeltraş Serdar Tekebaşoğlu tarafından yapılan Atatürk heykeli ve peyzaj düzenlemeleri ile oluşturulan Türkiye haritası ve Atatürk imzası yer alıyor.

Açılış töreninde konuşan Uluslararası Rotary 2430. Bölge Federasyonu Dönem Başkanı Emre Öztürk, 30 Ağustos'u Milli mücadelenin en büyük ve en kesin zaferi olarak nitelendirirken, "Şahin Bey’in, Sütçü İmam’ın, Gördesli Makbule’nin büyük fedakârlıklarının sonucunun alındığı, vatanın kazanıldığı topraklarda olmaktan dolayı son derece gururluyuz” diyerek Atatürk ve silah arkadaşlarının sadece bir savaş kazanmadığının altını çizdi.

Bir ülkenin tarihini baştan yazarak kaderini değiştirdiklerini söyleyen Öztürk, kendilerinin de Türk Rotarysi olarak Zafer Bayramı'nın 100. yıl anısına söz verdiklerini anımsatarak, "Zafer anıtı yapacağız dedik. Sözümüzü tutmak zorundaydık. Çünkü biz sözünü tutmayı 57. Piyade Tümen Komutanı Miralay Reşat Çiğiltepe Bey’den öğrenmiş bir neslin evlatlarıyız. Çok müsterihim ki bu sözümüzü tutabildik” diye konuştu.

Eskişehir’e böyle bir park kazandırdığı için Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’a teşekkür eden Dönem Başkanı Öztürk, ardından heykeltıraş Serdar Tekebaşoğlu ve Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’a teşekkür plaketi takdim etti.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ise parkın inşasını Rotary Kulübü ile birlikte gerçekleştirdiklerini belirterek, tamamen Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzün çalışanları ile ortaya çıkarılan bu parkı Eskişehirlilere ve Çankayalılara Zafer Bayramı anısına armağan ettiklerini söyledi. Başkan Kurt da konuşması sonrasında heykeltıraş Serdar Tekebaşoğlu’na teşekkür plaketi sundu.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen de, park içindeki heykelin Atatürk’ün çok önemli bir fotoğrafından esinlendiğini belirtti. Atatürk’ün o fotoğrafının Atatürk başaklar içerinde yürürken çekildiğine dikkat çeken Büyükerşen, “Başında kasketi, golf pantolonu ile başak tarlasında yürürken çekilmiş. Tarımcı Atatürk. Toprağa bağlı Atatürk. Köylü taraftarı Atatürk. Savaş meydanlarının kahramanı, sulh zamanında da ekonominin hedeflerini çizen, kahraman Atatürk olarak, burada somut bir heykel haline getiriliyor” dedi.

Kazım Kurt’u ve Rotary Başkanlarını tebrik eden Yılmaz Büyükerşen, 100. Yıl Odunpazarı Belediyesi- Rotary 30 Ağustos Zafer Parkının açılışının 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda yapılmasının da ayrı bir anlam taşıdığını söyledi.

Açılış konuşmalarının ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Rotary 2430. Bölge Federasyonu Başkanı Emre Öztürk ile eşi Gülce Öztürk, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli,Milletvekilleri, İl ve İlçe Başkanları, 11. Grup Rotary Guvernör Yardımcısı Taner Alkara, Eskişehir Rotary Kulübü Başkanı Çağdaş Sermet, Bozüyük Rotary Grubu Başkanı Alpay Adakan, Eskişehir Anadolu Rotary Kulübü Başkanı Cem Alaybeyoğlu, Yunus Emre Rotary Kulübü Başkanı Serkan Kavalcıoğlu, Yazılıkaya Rotary Kulübü Başkanı Ceyhan Kükrer, Gordion Rotary Kulübü Başkanı Mesut Akavioğlu, Rotaryenler, Rotaractlar, İnteractlarve Çankaya mahallesi muhtarı tarafından Atatürk Heykeli ve Parkın açılışı gerçekleştirildi.