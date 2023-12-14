Eskişehir'den İstanbul'u uyardı!

Japon Deprem Uzmanı Yüksek Mimar ve İnşaat Mühendisi Yoshinori Moriwaki, Eskişehir’de uyardı. Moriwaki, "İstanbul Depremine hazır olun" dedi.ESKİŞEHİR (İGFA) - Japon yüksek inşaat mühendisi, mimar ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki’nin KYK Yapı Kimyasalları’nın “Yeniden Hep Beraber Ayağa Kalkıyoruz” sloganıyla hayata geçirilen projesi kapsamında “Kaşif” adı verilen mobil eğitim tırı ile yaptığı deprem eğitimleri Eskişehir’de sona erdi.

Daha önce 12 şehirde verdiği seminerde Türkiye’deki deprem gerçeğine dikkat çeken Moriwaki, yapı güçlendirmesi ve depreme ilişkin bilgiler verdi.

MARMARA’DA 7,9 ŞİDDETİNDE DEPREM OLMA İHTİMALİ YÜKSEK

Moriwaki, Marmara bölgesinde Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın kırılma ihtimalinin yüksek olduğunu belirterek, “Orada 6- 7 tane fay hattı var. Bir tane fay hattı kırılıyorsa orada 6.8, birkaç tane kırılıyorsa 7 şiddetinde olabilir, 7.5 de olabilir. Gölcük’ten başlayıp Silivri’ye kadar tamamen bir kerede kırılıyorsa bunun ihtimali az ama eğer öyle olursa Türkiye’nin en büyük depremi 7.9 şiddetinde deprem olabileceğini söyleyebilirim” dedi.

ZEMİNİ YUMUŞAK OLAN BÖLGELERDE KENTSEL DÖNÜŞÜM ŞART

Moriwaki, İstanbul’da özellikle zemini yumuşak olan bölgelerde kentsel dönüşümün acil olarak yapılması gerektiğini ifade ederek, “Eski Atatürk Havaalanı, Ataköy, Küçükçekmece, Avcılar, Büyükçekmece o tarafta zemin çok yumuşak. Yumuşak zeminli yerleri öncelikli olarak yapmak lazım.. Yani 1999 Gölcük depreminde İstanbul’da fazla sıkıntı yoktu. Ama Avcılar’da bina çöktü. Çünkü oranın zemini çok yumuşak.. Kentsel dönüşüm için seneye seçim var. Şimdi belediye başkanı sadece deprem için söylemez ama bu depremi iyi anlayabilen bir insan olması lazım” diye konuştu.

ESKİŞEHİR DE DEPREM RİSKİ TAŞIYOR

Moriwaki, Eskişehir için de deprem riskinin sıfır olmadığını hatırlatarak, “Eskişehir için fay hattı olduğunu ancak uzun zamandır bu fay hattının kırılmadığını söyledim. Depremi hemen beklemiyoruz ama bu ihtimal sıfır demek değil. Bir gün elbet gelecek, hazır olmak lazım. Türkiye depremlerde can kayıplarında dünya sıralamasında 3’üncü konumda.. Türkiye aslında çok kötü durumda” dedi.

TÜRKİYE’DE DEPREMLER DOMİNO ETKİSİ YAPIYOR

Moriwaki, Türkiye’de depremlerin domino etkisiyle sırayla geldiğini belirterek, “2020’de Elazığ’da deprem olmuştu ve bu o bölge için uyarıydı. Yine aynı sene İzmir’de olan depremde Manisa, Muğla fay hattı kırıldı ama İzmir fay hattı kırılmadı, orada bir deprem gelebilir” uyarısında bulundu.