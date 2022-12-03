Eskişehir'de tarım için anlamlı iş birliği

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ile TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi “Çiftçi ve Kentli Üreticilere Eğitim” protokolünü düzenlenen törenle imzaladı.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı aracılığı ile çiftçilere ve üreticilere verdiği desteklerin yanı sıra eğitim çalışmaları da sürüyor. Bu kapsamda Eskişehir’de faaliyet gösteren çiftçilere ve tarımsal üretime ilgi duyan vatandaşlara, zirai eğitimler aldırılarak eksik olduklarını düşündükleri ya da merak ettikleri alanlarda kendilerini geliştirmelerini amaçlayan “Çiftçi ve Kentli Üreticilere Eğitim” protokolü törenle imzalandı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Senem Ekinci ile TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi Başkanı Levent Özbunar tarafından imzalanan eğitim protokolü ile tarımsal alanda önemli bir eğitim farkındalığı sağlanacak. İmza törenine Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Sibel Benek, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası yönetim kurulu üyeleri ve belediye bürokratları da katıldı.

İmzalanan protokolle, “Tarımsal Gübreleme, Kırsalda Kadın ve Genç, Tarımda İş Güvenliği, Apiterapi, Tıbbi Aromatik Bitkiler, İyi Tarım Uygulamaları, Kent Bahçeciliği, Tarımsal Sulama, Arıcılık, Budama Teknikleri, Aşılama Teknikleri, Kooperatifçilik ve Tarımda Örgütlenme” konularında eğitimler düzenlenecek.