Eskişehir'de 'sonic patlama' uyarısı!

Eskişehir Valiliği, vatandaşları 11 Mart Pazartesi günü yapılacak test uçuşu sırasında çıkacak patlama sesine karşı uyardı.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Eskişehirlileri sonic patlama sesine karşı uyardı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 11 Mart'ta yapılacak test uçuşunda sonic patlama sesi oluşabileceğine dikkati çekildi.

Açıklamada, 1’inci Ana Jet Üs Komutanlığı tarafından 11 Mart 2024 pazartesi günü saat 10.00 ile 12.00 ve 14.00’la 16.00 arası ses üstü jet uçuşu gerçekleşeceği ve bu nedenle sonic patlama sesi duyulabileceği kaydedildi.