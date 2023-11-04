Eskişehir Büyükşehir gençlerin yanında

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, ekonomik koşulların daha da ağırlaştığı bugünlerde öğrencilere yönelik ücretsiz olarak sürdürdüğü sıcak çorba ikramı, çamaşır yıkama ve kurutma hizmetleriyle gençlere destek olmayı sürdürüyor.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin gençlere yönelik başta eğitsel, kültürel ve sosyal olmak üzere her alanda çalışmaları devam ediyor.

ESOGÜ Meşelik Kampüsü KYK Öğrenci Yurdu karşısında Büyükdere Mahallesi Adaklı Sokak 39 numarada hizmet veren Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ESMEK’e bağlı Büyükşehir Osmangazi Gençlik Merkezi, öğrencilere hafta içi sıcak çorba ikramı uygulamasını sürdürüyor.

Öğrenciler, hafta içi her gün 08.30-10.00 saatleri arasında merkezden ücretsiz çorba alabiliyorlar. Uygulamanın başlaması ile bölgedeki öğrenciler derse gitmeden merkezden aldıkları çorba ile güne başlarken, aynı zamanda öğrenciler için çamaşır yıkama ve kurutma hizmeti de sürdürülüyor. Planlama kapsamında öğrenciler çamaşır yıkama hizmetinden faydalanmak için randevu alarak kıyafetlerini belirledikleri saatte teslim edebiliyorlar.

Uygulama nedeniyle teşekkür eden öğrenciler, “Ekonomik olarak zor günlerden geçiyoruz. En çok etkilenen kesimlerin başında öğrenciler olarak bizler geliyoruz. Büyükşehir Belediyesi’nin sıcak çorba ve çamaşır yıkama hizmeti çok yerinde bir uygulama. Başta Hocamız, Büyükşehir Belediye Başkanımız Yılmaz Büyükerşen ve emeği geçenlere çok teşekkür ederiz.” dediler.