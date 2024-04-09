Eskişehir Barosu'ndan Başkan Ünlüce'ye ziyaret
Eskişehir Baro Başkanı Av Mustafa Elagöz ve yönetim kurulu üyeleri, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Av Ayşe Ünlüce’ye tebrik ziyaretinde bulunarak yeni görevinde başarılar dilediler
Eskişehir Baro Başkanı Av. Mustafa Elagöz ve yönetim kurulu üyeleri, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Av. Ayşe Ünlüce’ye tebrik ziyaretinde bulunarak yeni görevinde başarılar dilediler.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Baro Başkanı Av. Mustafa Elagöz ve yönetim kurulu üyeleri ile avukatlar, Eskişehir’in yeni Büyükşehir Belediye Başkanı Av. Ayşe Ünlüce’yi makamında ziyaret etti.
CHP’nin hukukçu İl Başkanı Av. Talat Yalaz’ın da yer aldığı ziyarette Ünlüce’yi tebrik eden Başkan Elagöz, 5 Nisan Avukatlar Günü’nde yıllarca Eskişehir Barosu’nda görev yapmış meslektaşları Ünlüce’yi Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görmekten büyük mutluluk ve onur duyduklarını ifade ederek yeni görevinde üstün başarılar diledi. Ünlüce de Başkan Elagöz ve beraberindeki heyete güzel sözleri ve nazik ziyaretleri dolayısıyla teşekkür etti.
Karşılıklı görüş alışverişi sonrası yapılan hediye takdiminin ardından ziyaret, çektirilen fotoğraflarla tamamlandı.
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|30
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|44
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|30
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