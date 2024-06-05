Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Körfezinde biyoçeşitliliğinin arttırılması için Gebze Eskihisar Balıkçı Barınağı önünde Yapay Resif Bırakma Programı düzenleyecekKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Körfezi’nin korunması ve temizlenmesine yönelik çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor.

Arıtma tesisleri, dip çamuru temizleme projesi, deniz süpürgeleri gibi çalışmalarla Körfezi koruyan Büyükşehir, biyoçeşitliliğinin korunması ve arttırılması amacıyla da faaliyetler gerçekleştiriyor. Büyükşehir bu kapsamda, Gebze Eskihisar Balıkçı Barınağı önünde Yapay Resif Bırakma Programı düzenleyecek. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın katılacağı program 6 Haziran Perşembe saat 10.30’da Gebze Eskihisar Balıkçı Barınağı önünde gerçekleştirilecek.

KURUM VE KURULUŞLARIN KATKISIYLA

Büyükşehir, İzmit Körfezi’nde yapay resif bırakılabilecek alanların belirlenmesine yönelik Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi ile bir çalışma gerçekleştirdi. Çalışma ile yapay resif bırakılması en uygun alanlardan biri olarak Gebze Eskihisar sahili belirlendi. Eskihisar sahiline yapay resif bırakılmasına yönelik Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile birlikte ortaklaşa bir proje hazırlanarak ilgili Kurum ve Kuruluşlardan gerekli uygun görüşler alındı ve Tarım ve Orman Bakanlığı’na sunulan söz konusu proje onaylandı.