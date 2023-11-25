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Eski öğretmeninden Büyükakın'a övgü

GÜNDEM 25.11.2023, 13:50
Eski öğretmeninden Büyükakın'a övgü

Başkan Büyükakın’ın eski öğretmeni Hatice Tunay, Büyükakın’ın çok çalışkan ve lider ruhlu bir öğrenci olduğunu söyledi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü şerefine, öğretmenler için program düzenlendi. Kocaeli Kongre Merkezi’nde düzenlenen programa Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın öğretmenlerinden Hatice Tunay ve eşi Yaşar Tunay da katıldı. Büyükakın, öğretmeni Hatice Tunay’a çiçek takdim ederek elini öperken Tunay, Büyükakın için “Çok çalışkan ve o zamanlardan lider ruhlu bir öğrenciydi” dedi.

KATILIM YOĞUNDU

Başkan Tahir Büyükakın ve eşi Figen Büyükakın ev sahipliğinde geçerken programa AK Parti Milletvekilleri Veysel Tipioğlu, Sadettin Hülagü ve eşi Ümmühan Hülagü, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı Sadık Uysal, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinde görevli isimler ve öğretmenler katıldı. Çok özel gecede emekli olan ve yeni atanan öğretmenlere çiçek takdim edildi. Programda protokol üyeleri, emekli olan öğretmenler ve yeni atanan öğretmenler günün anısına fotoğraf çektirdi.

BUGÜN BİZİM İÇİN ÇOK KIYMETLİ

Günün anlam ve önemine vurgu yapan Başkan Büyükakın, “Bugün bizim için çok kıymetli. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e başöğretmen unvanının verilmesi sebebiyle bugünü biz öğretmenler günü olarak kutluyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu kutsal görevi yerine getirirken şehit olan ve hayatını kaybeden tüm değerli öğretmenlerimizi saygı ve hürmetle anıyorum. Ahirete intikal eden öğretmenlerimizin mekânı cennet olsun. Hayatta olan öğretmenlerimize de sağlıklı hayırlı ömürler diliyorum” dedi.

EĞİTİM MİLLETLERİ ÖNE GEÇİRİYOR

Başkan Büyükakın, “Bir toplumda en üste konulması gereken nokta eğitim. İnsanın olduğu her yerde eğitim olmalı. Bir milleti diğer milletlerden öne geçiren, ülkeleri birbirinden farklılaştıran eğitimdir. Eğitim olmadan hiçbir şey olmaz. Eğitilmemiş insanların olduğu yerde her şey ziyan oluyor. İnsanlarını en iyi yetiştiren ülkeler de diğerlerinden öne geçendir. Öğretmeni bu yüzden merkezi noktaya oturtmamız gerekiyor. Hayatınızda yaptığınız her şeyde Büyükşehir belediyesinin her zaman yanında olduğunu unutmayın. Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile çalışmalar yapıyoruz, yapacağız. Sadece bugün değil. Her zaman sizleri anıyor ve değer veriyoruz. Sizlere şükran borçluyuz” ifadelerini kullandı.

İYİ Kİ VARSINIZ

AK Parti Milletvekilleri Sadettin Hülagü yaptığı konuşmada, “Sevgili hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Onlar bizim yol haritalarımız. İyi ki varsınız hocalarımız. Öğretmen demek sadece ders veren değil terbiye eden, geleceğimizi inşa eden bir yapı. En iyi öğretmen ömür boyu öğrenci olduğunu unutmayan insandır. Ben de bir öğrenciniz olarak ellerinizden öpüyorum” dedi. Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen ise öğrenme ve öğretmenin öneme vurgu yaptı. Akmenşen, “Geleceğin teminatı gençlere daha düzeyli eğitim verebilmek tüm öğretmenlerimizin isteği. Ben tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyor, Büyükşehir Belediye başkanımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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